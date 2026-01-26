최초 살모사 고유종 백령쇠살모사·제주쇠살모사 2종 확인

우리나라 최초로 살모사 고유종인 ‘백령쇠살모사’와 ‘제주쇠살모사‘ 2종이 확인됐다.

기후에너지환경부 소속 국립생물자원관은 우리나라에 서식하는 쇠살모사 대상으로 유전자와 형태를 분석한 결과 이같은 사실을 확인했다고 26일 밝혔다.

우리나라 고유종 백령쇠살모사. 국립생물자원관 제공

생물자원관은 2018년부터 약 8년간 전국 내륙과 섬 지역에 서식하는 쇠살모사 513마리를 대상으로 연구를 진행했다.

그 결과 백령도와 제주도에 서식하는 개체군을 각각 별도 고유종으로 분류하고 백령쇠살모사, 제주쇠살모사로 명명했다.

백령도 개체군은 내륙 개체군보다 몸통과 꼬리 길이가 길고 배비늘 수가 많았다. 제주도 개체군은 배비늘 수가 상대적으로 적었다.

우리나라 고유종 제주쇠살모사. 국립생물자원관 제공

그간 우리나라에 서식하는 살모사 3종(살모사·쇠살모사·까치살모사)은 모두 해외에도 분포하는 종으로 국내 고유 파충류가 보고된 사례가 없다.

이번 연구는 우리나라 파충류에서 고유종을 과학적으로 규명한 최초 사례란 의미가 있단 게 생물자원관 측 설명이다.

