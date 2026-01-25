2026년 세 차례 아프리카돼지열병 발생…중수본 "방역관리 강화"

아프리카돼지열병(ASF) 중앙사고수습본부는 전날 경기 포천시 소재 돼지농장에서 ASF가 확진돼 25일 김종구 농림축산식품부 차관 주재로 중수본 회의를 열고 방역 대책을 점검했다고 밝혔다.



올해 들어 강원 강릉시와 경기 안성시에 이어 포천시에서 ASF가 추가로 발생하면서 발생 건수는 세 차례로 늘었다.

지난 17일 아프리카돼지열병(ASF) 발생이 확인된 강원 강릉시 한 양돈농가에서 방역 관계자들이 출입을 통제하고 있다. 연합뉴스

이에 중수본은 전국 일제 집중 소독을 통해 돼지농장 내·외부와 농장 종사자 숙소, 물품 등을 소독하고 참여 인증을 추진하기로 했다.



또 위험도가 높은 경기·강원 접경 지역 돼지농장에 대한 점검과 소독 자원을 확대하고, 국방부 협조 등을 통해 방역 활동을 강화할 예정이다.



아울러 인천·경기 등 발생 권역과 발생 농장 반경 10㎞ 내에 있는 방역대, 역학 관련 농장에 대한 전화 예찰을 매일 실시하고, 농장 종사자가 방역 관리에 미흡할 경우 페널티를 부여할 계획이다.



김 차관은 "전국 지방정부와 농가는 농장 차단 방역과 주요 도로 소독 등을 강화해달라"며 "가용 자원을 총동원해 소독·점검·검사 등 추가 발생 차단을 위해 총력을 다해달라"고 당부했다.

