광주전남 행정통합 명칭 '광주전남특별시'…주청사는 전남도청

광주시와 전남도, 시도교육감, 지역 국회의원들이 광주·전남 행정통합 명칭을 '광주전남특별시'로 하기로 잠정 합의했다.



청사는 기존 광주시청, 전남도청(무안), 전남 동부청사(순천)를 활용하고, 주청사는 무안의 전남도청으로 하기로 했다.

광주전남 행정통합 간담회. 연합뉴스

강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 이정선 광주시교육감, 김대중 전남도교육감, 지역 국회의원들은 25일 광주 김대중컨벤션센터에서 간담회를 하고 이같이 잠정 합의안을 도출했다.



이들은 오는 27일 국회에서 다시 모여 최종안을 결정할 예정이다.



이날 잠정 합의안에 따라 명칭은 행정통합 특별법 초안에 담긴 대로 광주전남특별시로 한다.



김원이 더불어민주당 의원은 간담회 이후 브리핑을 열어 "1차 가안으로 특별시 명칭은 광주전남특별시로 하고, 청사는 무안·동부·광주 등 3청사를 균형 있게 하되 주된 장소는 전남(도청)으로 하기로 했다"고 밝혔다.



김 의원은 "특별시장이 뽑히면 근무지 문제가 있다. 균형 잡힌 3곳(광주, 무안, 순천)이 있는데 (주소) 첫머리에 (전남도청을) 유지한다는 대원칙 하에 주 장소를 전남(도청)으로 하기로 했다"고 설명했다.



다만, 김 의원은 "(오늘 참석자들은) 대체로 합의했지만, (간담회에) 안 오신 분이 있다. 다시 한번 (27일) 깔끔하게 의사 수렴해야 한다. 가안으로 광주전남특별시로 하고, 광주시나 전남도대로 의논하고 설득하는 과정이 있어야 한다"고 덧붙였다.



김 의원은 오는 6월 지방선거에서 통합교육감 선출 문제에 대해서는 "교육감은 한명으로 하기로 했다. (6월) 통합교육감 선출하는 것으로 했다"고 말했다.



이어 "선생님들, 교육 공무원들, 특별법에 인사 규정을 담아서 현재 신분을 보장해주기로 했다. 학군 문제는 현재 학군 유지한다고 했고, 이를 통합교육감이 재량권을 행사하기로 1차 합의했다"고 밝혔다.



강 시장도 브리핑하면서 "(공무원 인사 관련) 불이익 원칙, (종전 근무지) 규정 원칙으로 했더니 (인사) 예외 발생 우려가 있다"며 "이를 '보장한다'로 문구를 수정해 특별법에 발의하기로 했다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지