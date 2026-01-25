이대영 작가, 한국극작가협회 ‘대한민국 극작가상’ 수상 영예

이대영 작가가 24일 서울 대학로 서울연극센터에서 개최된 ‘2026년 극작가의 밤’에서 제8회 대한민국 극작가상을 수상했다.



이대영 작가는 1985년 중앙일보 신춘문예 희곡 부문에 당선해 등단한 뒤 40여년간 극작가이자 연출가, 연극교육자로 활동했다. 시대 인식과 철학적 성찰을 결합한 작품을 주로 선보였다. ‘박무근 일가’, ‘우정만리’, ‘만만한 인생’, ‘끝나지 않은 시간’ 등이 대표작으로 꼽힌다.

이대영 작가(왼쪽)가 24일 ‘2026년 극작가의 밤’ 행사에서 안희철 극작가협회 이사장으로부터 대한민국 극작가상을 받은 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 한국극작가협회 제공

국내 희곡 발전에 기여한 작가에 주어지는 대한민국 극작가상’은 한국극작가협회 회원들이 후보를 추천하고 심사위원단이 최종 수상자를 선정한다.

지난 23일 심사위원단은 ‘이대영은 한국 연극의 예술적 깊이를 확장하고, 연극의 사회적 역할과 교육적 책임을 동시에 실천해 온 극작가”라며 “그의 창작과 공공 활동, 교육적 기여는 개별 성취를 넘어 한국 연극사에 지속 가능한 자산으로 남아 있다”고 선정 이유를 밝혔다.

이대영 작가는 시상식에서 “이 상은 개인의 영광이 아니라, 어려운 여건 속에서도 묵묵히 무대를 지키고 있는 동료 극작가 및 연극교육의 현장에서 땀 흘리는 모든 분께 드리는 격려”라며 “21세기 창조지식인의 시대, 극작가들의 꿈을 모아 한류를 한 단계 더 높은 문명의 단계로 끌어올리는 데 남은 열정을 쏟겠다”고 소감을 밝혔다.

