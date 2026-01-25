내일도 출근길 한파…-10도 안팎 강추위 이어진다 [내일날씨]

25일 서울 명동에서 두꺼운 외투와 방한용품을 착용한 외국인 관광객들이 길을 걷고 있다. 연합뉴스

지난주에 이어 이번주도 중부지방을 중심으로 강추위가 이어질 것으로 전망된다.

25일 기상청은 “당분간 중부지방을 중심으로 강추위가 이어지며 빙판길과 도로 살얼음에 주의해야 한다”고 밝혔다.

월요일(26일) 최저기온은 -15~-2도, 최고기온은 -3~8도 수준으로 평년보다 강한 추위가 이어질 예정이다. 주요 도시의 최저~최고 기온은 서울 -9~0도, 인천 -8~-1도, 춘천 -14~-1도, 강릉 -4~5도, 청주 -8~1도, 대전 -8~2도, 전주 -8도~2도, 광주 -5~3도, 제주 1~7도, 대구 -8~5도, 부산 -2~7도, 울산 -6~8도다.

화요일(27일)은 최저기온 -13~1도, 최고기온은 -4~8도로 평년보다 낮거나 평년과 비슷할 전망이다. 북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 강원 동해안을 제외한 중부 지방, 경북 내륙은 아침 기온이 -10도 안팎까지, 경기 북부 내륙과 강원 내륙·산지는 -15도 안팎까지 떨어질 것으로 보인다.

이어 수요일(28일)은 최저기온 -17~-3도, 낮 최고기온 -4~6도, 목요일(29일)은 최저기온 -16~-3도, 낮 최고기온 -3~7도로 예상된다.

26일 늦은 오후부터 27일까지는 지역에 따라 눈이 오는 곳이 있겠다. 양일간 예상 적설량은 서해5도 1㎝ 안팎, 충남 서해안 1㎝ 미만 등이다.

