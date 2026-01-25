26일도 꺾이지 않는 ‘냉동고 한파’

월요일인 26일도 전국 대부분에 ‘냉동고 한파’가 이어지겠다. 이전보다 아침 기온이 다소 오르겠지만 여전히 -10도 안팎을 유지할 것으로 예상되면서다.

한파가 이어진 25일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 몸을 꽁꽁 싸맨 시민이 이동하고 있다. 뉴시스

25일 기상청에 따르면 26일 아침 최저기온은 -15∼-2도, 낮 최고기온은 -3∼8도로 예년보다 낮을 예정이다.

북쪽에서 찬 공기가 내려오며 당분간 중부 지방과 경북 내륙은 아침 기온이 -10도 안팎(일부 강원 내륙·산지 -15도 안팎), 비교적 따뜻한 강원 동해안과 그 밖의 남부 지방은 -10∼-5도에 머물겠다. 중부 지방은 한낮에도 기온이 영하권을 맴돌겠다. 서울의 경우 26일 아침 최저기온은 -9도, 낮 최고기온은 0도가 되겠다.

한파가 이어진 25일 경기도 김포시 일산대교 일대 한강에 유빙이 떠다니고 있다. 연합뉴스

전국이 대체로 흐린 가운데 전남 해안과 제주도에는 오후부터 밤사이 눈이나 비가 내리겠다. 늦은 밤에는 충남 서해안에 눈이 내리겠고 충남권 내륙에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

27일까지 이틀간 예상 적설량은 제주도 산지 1∼5㎝, 서해5도 1㎝ 안팎, 전북·전남 서해안과 충남 서해안 1㎝ 미만이다. 예상 강수량은 제주도 5㎜ 미만, 서해5도와 전남 해안 1㎜ 안팎, 충남 서해안 1㎜ 미만이다.

눈이 쌓인 일부 중부 지방과 전라권에는 빙판길과 도로 살얼음이 생길 수 있어 출·퇴근길 운전에 주의해야겠다.

