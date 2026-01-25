조코비치 호주오픈 16강 …메이저 첫 400승 금자탑

노바크 조코비치(세르비아·사진)가 테니스 메이저대회 단식 본선 400승의 위업을 달성했다.



세계 4위 조코비치는 지난 24일 호주 멜버른에서 열린 호주오픈 테니스 대회 7일째 남자단식 3회전에서 보틱 판더잔출프(75위·네덜란드)를 3-0(6-3 6-4 7-6<7-4>)으로 제압하며 16강에 올랐다. 무엇보다 이 승리로 조코비치는 메이저대회 단식에서 400승 고지에 오른 최초의 선수가 됐다. 조코비치 다음으로는 로저 페더러(스위스)가 369승, 라파엘 나달(스페인·이상 은퇴)이 314승을 거뒀다. 현역 선수 중에서는 200승을 거둔 선수도 없을 정도로 조코비치의 400승은 독보적인 기록이다. 여자부는 세리나 윌리엄스(미국·은퇴)가 367승으로 최다승 1위를 달리고 있다.



1987년생인 조코비치는 또 이날 승리로 호주오픈에서만 102승을 달성, 페더러가 보유한 호주오픈 남자단식 최다승 기록과 동률을 이뤘다. 조코비치가 야쿠프 멘시크(17위·체코) 또는 이선 퀸(80위·미국)과 치르는 16강전도 이기면 호주오픈 남자단식 최다승 신기록을 달성한다. 4대 메이저대회 가운데 3개 대회에서 100승을 넘긴 선수도 조코비치가 유일하다.

