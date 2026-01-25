3주택자 지방세까지 포함 최고 82.5%… 세부담 얼마나 늘까 [양도세 중과 부활]

이재명 대통령이 다주택자 양도소득세 중과 부활을 예고하면서 서울 등 규제지역 다주택자들의 세금 부담도 5월10일 이후 크게 늘어날 것으로 전망된다. 현재 과세표준에 따라 6~45%의 기본세율이 적용되는데, 3주택 이상의 경우 지방세까지 포함, 세율이 최고 82.5%까지 오른다.

25일 부동산 업계 등에 따르면 다주택자에 대한 양도세 중과를 유예하는 조치가 5월9일 종료되면서 세 부담이 늘어나는 다주택자도 급증할 전망이다. 지난해 10·15 부동산 대책으로 서울 전역과 경기 12곳은 다주택자 양도세 중과가 적용되는 규제지역(조정대상지역·투기과열지구)에 포함된 바 있다. 국가데이터처에 따르면 2024년 11월 기준 서울 2주택 이상 다주택자는 37만2000명, 수도권의 2주택 이상 소유자는 56만1000명 정도로 추산된다.

지난 23일 서울 중구 남산에서 서울시내 아파트가 보이고 있다. 뉴시스

다주택자 양도세 중과 부활에 따라 규제지역 다주택자들이 내는 양도세는 최대 2배 넘게 오를 것으로 예측된다.

우병탁 신한은행 프리미어 패스파인더 전문위원의 시뮬레이션에 따르면 서울에서 10년 보유한 아파트를 팔아 10억원(수수료 취득세 반영)의 양도 차익을 낸 다주택자의 경우 현재는 기본세율만 적용받아 양도세를 3억2891만원만 내면 된다. 하지만 중과 유예 조치가 종료된 이후 양도세는 2주택자 6억4076만원, 3주택자 7억5049만원으로 각각 뛴다. 같은 조건에서 시세 차익이 20억원인 경우, 현 상황에서 다주택자는 양도세를 7억1823만원을 내지만 중과가 다시 도입되면 2주택자와 3주택자는 각각 13억5568만원, 15억7540만원을 낼 것으로 예측된다.

이처럼 다주택자의 세 부담이 급증하는 건 세율이 뛰기 때문이다. 소득세법에 따르면 현재 주택 양도세 기본세율은 과세표준에 따라 6~45%가 적용된다. 그런데 다주택자 양도세 중과가 부활하면 조정대상지역 2주택자는 20%포인트, 3주택 이상 보유자는 30%포인트 세율이 더해진다. 특히 3주택 이상 보유자의 경우 75%에 지방소득세(10%)까지 포함돼 최고 세율이 82.5%까지 오른다. 중과세율이 부과되면 장기보유특별공제(장특공제) 혜택도 함께 배제된다. 보유기간이 길어도 공제 혜택을 받지 못하게 돼 세 부담이 더 커지는 셈이다. 현재는 3년 이상 보유한 다주택자에 한해 매년 2%씩 15년까지 최대 30% 양도차익을 깎아준다.

다주택자 양도세 중과 조치는 노무현정부 때 처음 도입됐는데, 문재인정부 들어 본격 활용됐다. 문재인정부는 2017년 8·2 부동산 대책을 통해 다주택자 양도세 중과 방침을 정한 후 2018년 4월부터 조정대상지역에서 2주택자와 3주택자 이상에 대해 각각 10%포인트, 20%포인트 가산해 적용했다. 2021년 6월부터는 현행처럼 세율을 더욱 강화해 투기 억제 수단으로 적극 활용했다. 하지만 윤석열정부는 2022년 5월 국민들의 과도한 세 부담을 적정 수준으로 조정하고, 시장에 매물을 늘리는 차원에서 다주택자 양도세 중과 조치를 1년간 한시 배제한다고 밝힌 뒤, 이 조치를 매년 연장했다.

