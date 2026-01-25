시진핑, 중국군 최고위직까지 ‘사정 칼바람’

연초부터 중국 반부패 사정 칼바람이 몰아쳐 중국군 최고위 간부 두 명이 실각했다.

epa12677788 (FILE) - Zhang Youxia, Vice Chairman of China's Central Military Commission (CMC), attends a meeting at the Ministry of Defence in Hanoi, Vietnam, 24 October 2024 (reissued 24 January 2026). China's Ministry of National Defense announced on 24 January 2026 that senior military officials Zhang and General Liu Zhenli, chief of staff of the CMC Joint Staff Department, have been investigated for suspected 'serious discipline and law violations'. The decision to launch the probe was made by the Communist Party of China (CPC) Central Committee, according to the ministry. EPA/LUONG THAI LINH/2026-01-25 01:06:50/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

중국 국방부는 24일 홈페이지를 통해 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 중앙군사위원회 부주석 장유샤(75·사진)와 중앙군사위원회 위원 겸 연합참모부 참모장인 류전리(61)가 심각한 기율 위반 및 불법 행위를 저지른 혐의를 받고 있다고 밝혔다. 국방부는 이어 “당 중앙의 연구에 따라 두 인물을 입건해 심사·조사를 진행하기로 결정했다”고 덧붙였다. 장 부주석은 시진핑 주석에 이은 군 내 2인자다.



다음날 중국인민해방군 기관지 해방군보는 사설에서 “장유샤와 류전리는 당과 군대의 고급 간부로서 당 중앙과 중앙군사위의 신임을 심각하게 저버리고, 군사위 주석책임제를 심각하게 유린·파괴했다”며 “군대에 대한 당의 절대 영도에 영향을 주고 당의 집권 기초를 훼손하는 정치·부패 문제를 조장했다”고 밝혔다.



지난해 10월 군 서열 3위 허웨이둥 중앙군사위 부주석과 먀오화 중앙군사위원 숙청 당시 해방군보 사설은 ‘거액의 부패’를 주된 이유로 들고 ‘군사위 주석책임제 파괴’는 뒤에 설명했는데, 이번에는 전면에 내세워 이전과 달라진 양상을 보였다.



군사위 주석책임제는 시 주석이 집권 1기인 2014년 전군정치공작회의를 통해 확립한 원칙이다. 중국군 조직 원리를 규정한 개념으로 군 지휘권이 ‘당의 지도’에서 ‘시 주석 지도’로 한층 집중됐다.



딩수판 대만정치대학 동아시아연구소 명예교수는 싱가포르 연합조보와 인터뷰에서 “정치 방면에서 고발이 나온 후에 경제 문제가 죄목이 됐을 것”이라고 설명했다.

