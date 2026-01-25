트럼프 “캐나다, 중국과 협정 땐 100%관세”

덴마크 자치령 그린란드를 노리며 유럽과 갈등하던 도널드 트럼프 미국 대통령이 이번에는 또 다른 동맹 캐나다와 대립할 조짐을 보이고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

24일(현지시간) 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “캐나다가 중국과 협정을 체결한다면 미국으로 들어오는 모든 캐나다 상품과 제품에 즉각 100% 관세가 부과될 것”이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 “카니 주지사가 캐나다를 중국이 미국으로 상품을 들여오는 경유지로 만들 수 있다고 생각한다면 큰 오산”이라며 이같이 말했다. ‘카니 주지사’는 마크 카니 캐나다 총리를 가리킨 것으로, 트럼프 대통령은 캐나다를 ‘미국의 51번째 주(州)’ 취급하며 총리를 ‘주지사’로 불러 왔다.



‘돈로주의’(미국의 미주 대륙 패권 강화) 드라이브를 걸고 있는 트럼프 대통령이 미주 대륙에 중국의 영향력이 미치는 것을 용납하지 않겠다는 강력한 의지를 내비쳤다는 분석이다. 뉴욕타임스(NYT)는 캐나다와 중국이 포괄적 무역 협정을 논의 중인 징후는 없지만, 이달 14∼17일 카니 총리가 중국을 방문해 시진핑 국가주석과 만난 데 대해 트럼프 대통령이 민감하게 반응한 것으로 보인다고 전했다.



한편, 트럼프 대통령과 북대서양조약기구(NATO·나토)가 그린란드를 두고 큰 틀의 합의는 이뤘지만 반발이 이어지고 있다. 트럼프 대통령은 최근 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 그린란드의 ‘전면적 접근권’을 놓고 유럽과 협상 중이라며 “우리가 원하는 모든 군사적 접근권을 갖게 될 것”이라고 주장했다. 나야 나타닐센 그린란드 상무·광물·에너지·법무·성평등 장관은 이날 폴리티코 유럽판과의 인터뷰에서 “우리의 광물 부문의 향후 개발이 그린란드 외부에서 결정되도록 용납하지 않을 것”이라고 강조했다.

