이재용 “숫자에 자만할 때 아냐”… 위기론 재소환, ‘독한 삼성인’ 주문

이재용(사진) 삼성전자 회장이 임원들에게 “숫자가 좀 나아졌다고 자만할 때가 아니다”며 “경쟁력을 회복할 수 있는 마지막 기회”라고 강조했다. 글로벌 인공지능(AI) 산업 호황에 따른 반도체 실적 성과 등에 안주하지 말고 미국과 중국의 패권경쟁, 관세 이슈 등 대외 불확실성에 처한 위기상황 돌파구를 마련해야 한다는 당부로 풀이된다.



25일 재계에 따르면 이 회장은 지난주부터 삼성전자 등 전 계열사 부사장 이하 임원 약 2000명을 대상으로 진행한 ‘삼성다움 복원을 위한 가치 교육’ 세미나에서 이렇게 밝힌 것으로 알려졌다.



재계는 이번 메시지를 사실상 이 회장의 신년 메시지로 받아들이는 분위기다. 이 회장은 지난해 임원 세미나에서도 “삼성다운 저력을 잃었다”며 ‘사즉생’(죽고자 하면 산다)의 각오를 언급했다.



이번 세미나에서는 고(故) 이건희 선대회장의 경영철학이 담긴 영상도 상영됐다. 이 선대회장은 2007년 “중국은 쫓아오고 일본은 앞서가는 상황에서 한국 경제는 샌드위치”라고 경고한 바 있다. 아들인 이 회장이 ‘샌드위치 위기론’을 다시 꺼내든 것은 미·중 패권 경쟁이 격화되는 가운데 삼성이 구조적 위기 국면에 놓여 있다는 점을 환기하려는 의도로 보인다.



그가 임원들에게 ‘독한 삼성인’이 될 것을 주문한 것도 비슷한 맥락으로 해석된다. 삼성전자는 ‘위기에 강하고 역전에 능하며 승부에 독한 삼성인’이라고 새겨진 크리스털패를 임원들에게 전달했다.

