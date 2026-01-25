교황 “AI, 인간 존엄성 훼손해선 안 돼”

레오 14세(사진) 교황이 확산하는 인공지능(AI)과 알고리즘에 대해 경고의 목소리를 냈다.



24일(현지시간) 바티칸뉴스 등에 따르면 레오 14세는 5월17일로 예정된 제60차 ‘세계 소통의 날’ 기념 메시지에서 “인간의 존엄성을 대체하거나 훼손하는 것이 아니라 인간에게 도움이 되도록 하는 것이 중요하다”고 밝혔다.



교황은 “목소리·감정을 모방할 수 있는 AI가 인간 소통의 본질적 측면을 변화시킬 위험이 있다”며 기술 혁신으로 인해 큰 변화를 겪는 시대에 인간의 존엄성을 보호해야 한다고 강조했다. 사회관계망서비스(SNS) 알고리즘에 대해서는 즉각적 감정 반응을 우선시한다며 “이는 비판적 사고를 약화시키고 사회적 양극화를 조장한다”고 지적했다.



또 생성형 AI와 같은 ‘챗봇’이 감정을 은밀하게 조정해 사적 영역을 침범할 수 있다며 “의존을 막고 허위정보 확산을 억제하기 위해 각국 정부와 국제기구가 적절한 규제를 마련해야 한다”고 덧붙였다.



이를 해결하기 위한 세 가지 핵심으로 교황은 책임감·협력·교육을 제시했다. 그는 개발자, 당국, 교육자가 투명성을 늘리고 인간의 존엄성을 수호하며, 정보의 진실성을 보장해야 할 책임이 있다고 강조했다.

