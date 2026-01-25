항공업계, 2025년 실적 ‘희비’…대한항공만 선방·LCC 줄줄이 적자

고환율과 고물가가 장기화되는 가운데 국내 항공업계가 경쟁 심화까지 겹치며 지난해 전반적으로 부진한 성적표를 받아들 것으로 보인다. 원가 부담이 커진 상황에서 운임 인상 여력을 제한돼 대형 항공사를 제외한 대부분 항공사가 적자를 면치 못했다는 분석이 나온다.

25일 증권업계와 실적 공시를 종합하면 국내 증시에 상장된 항공사 가운데 지난해 연간 흑자를 기록한 곳은 대한항공이 유일한 것으로 추정된다. 반면 아시아나항공과 저비용항공사(LCC)들은 환율 상승과 출혈 경쟁의 이중고 속에서 적자 전환 또는 적자 폭 확대가 불가피했던 것으로 나타났다.

사진=대한항공 제공

대한항공은 여객과 화물 부문의 균형 잡힌 운영과 함께 항공우주·방산 사업 확대 효과로 실적 방어에 성공했다는 분석이다. 지난해 매출은 소폭 증가(16조5019억원)했지만, 달러 결제 비중이 높은 유류비·리스료 부담이 커지며 영업이익은 1조5393억원으로 전년 대비 감소했다. 그럼에도 일본·중국 노선을 중심으로 한 단거리 수요 회복과 화물 고정 물량 확보 전략이 수익성 하락을 일정 부분 상쇄했다는 평가다.

특히 대한항공의 방산 부문은 실적 개선의 핵심 축으로 꼽힌다. 대형 헬기 성능개량 사업 등 굵직한 수주가 이어지면서, 수년간 이어진 적자 흐름을 끊고 흑자 전환이 유력해졌다.

반면 아시아나항공은 화물기 사업 매각 이후 수익 구조가 약화된 데다, 여객 부문에서도 비용 부담이 커지며 실적 부진이 지속됐다. 이에 증권가는 단기적인 실적 반등보다는 재무 구조 개선과 통합 시너지에 초점을 맞춘 평가를 내놓고 있다.

LCC(저비용항공사) 업계의 상황은 더욱 녹록지 않았다. 제주항공·티웨이항공·진에어·에어부산 등 주요 상장 LCC는 모두 연간 적자를 기록했거나 적자 폭이 확대된 것으로 추정된다. 고환율 환경에서 규모가 작은 항공사일수록 비용 충격을 크게 받았고, 운항 안정성 확보를 위한 감편과 장거리 노선 투자 부담이 동시에 작용했다.

제주항공은 일본 노선 수요 부진과 공급 축소 여파로 적자 전환이 예상되며, 티웨이항공 역시 장거리 노선 확대에 따른 고정비 증가로 손실이 크게 늘어난 것으로 분석됐다. 진에어와 에어부산도 각각 기단 운용 차질과 정비 비용 증가가 실적에 부담으로 작용했다.

다만 올해는 점진적인 회복 기대도 나온다. 여객 수요가 하반기 들어 안정세를 보이면서 일부 LCC는 분기 기준 흑자 전환 가능성이 거론된다. LCC 업계는 비용 구조 개선과 노선 재편을 통해 수익성 회복에 속도를 낸다는 계획이다.

