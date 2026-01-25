실적·주가 반등에도 긴장 고삐… ‘초격차 삼성’ 위상 회복 의지

이재용 삼성전자 회장이 임원들에게 “숫자가 좀 나아졌다고 자만할 때가 아니다”며 “경쟁력을 회복할 수 있는 마지막 기회”라고 강조했다. 글로벌 인공지능(AI) 산업 호황에 따른 반도체 실적 성과 등에 안주하지 말고 미국과 중국의 패권경쟁, 관세 이슈 등 대외 불확실성에 처한 위기상황 돌파구를 마련해야 한다는 당부로 풀이된다.

서울 서초구 서초대로 삼성전자 서초사옥에서 삼성 사기가 바람에 휘날리고 있다. 이재문 기자

25일 재계에 따르면 이 회장은 지난주부터 삼성전자 등 전 계열사 부사장 이하 임원 약 2000명을 대상으로 진행한 ‘삼성다움 복원을 위한 가치 교육’ 세미나에서 이렇게 밝힌 것으로 알려졌다.

재계는 이번 메시지를 사실상 이 회장의 신년 메시지로 받아들이는 분위기다. 이 회장은 지난해 임원 세미나에서도 영상메시지를 통해 “삼성다운 저력을 잃었다. 삼성은 죽느냐 사느냐 하는 생존의 문제에 직면했다”며 “경영진부터 통렬하게 반성해야 한다”고 지적했다.

이번 세미나에서는 고(故) 이건희 선대회장의 경영철학이 담긴 영상도 상영됐다. 이 선대회장은 2007년 “중국은 쫓아오고 일본은 앞서가는 상황에서 한국 경제는 샌드위치”라고 경고한 바 있다. 아들인 이 회장이 ‘샌드위치 위기론’을 다시 꺼내든 것은 미·중 패권 경쟁이 격화되는 가운데 삼성이 구조적 위기 국면에 놓여 있다고 환기하려는 의도로 보인다.

삼성전자가 지난해 AI 훈풍에 힘입어 역대 최고 실적을 거둔 것으로 평가되는 상황에서 이 회장이 조직 분위기를 다잡는 건 녹록지 않은 국내외 상황과 무관치 않다.

삼성전자는 지난해 4분기 매출 93조원에 영업이익 20조원이라는 역대 최고의 잠정실적을 기록했다. 전년 동기 대비 영업이익은 208.17%, 매출은 22.71% 급증했다.

하지만 글로벌 HBM(고대역폭메모리) 반도체 시장에서 치열하게 경쟁하고 있는 SK하이닉스와 비교하면 만족스럽지 못한 실정이다. 업계에선 SK하이닉스가 지난해 4분기 31조원 이상의 매출과 최대 18조원의 영업이익을 냈을 것으로 본다. 특히 잠정실적과 시장의 추정치를 포함한 양사의 지난해 영업이익률은 삼성전자(13.1%)가 SK하이닉스(46.7%)에 훨씬 못 미쳤다. 지난해 3분기 기준 글로벌 HBM 시장 점유율에서도 SK하이닉스가 57%로 삼성전자(22%)와 마이크론(21%)을 큰 격차로 따돌리며 ‘독주체제’를 구축했다.

기술력과 가경 경쟁력을 앞세운 중국의 추격과 관세를 무기로 한 미국의 견제도 위협적이다. 중국은 미국의 규제 장벽에 맞서 AI 반도체 자립과 HBM 기술 개발을 가속화하고 있다. CXMT(창신메모리테크놀로지)가 4세대 HBM3 양산 및 5세대 HBM3E 개발을 추진 중이며, 화웨이는 자체 AI 칩에 특화된 HBM을 올해 안에 내놓겠다는 목표를 세웠다. 특히 중국 빅테크들의 HBM 공급과잉으로 HBM시장의 성장세가 꺾일 것이란 전망도 나온 상황이다. 미국은 관세를 지렛대로 자국 내 대규모 투자를 압박하는 등 삼성전자의 글로벌 사업 환경에 대한 불확실성이 커지고 있다.

이 회장이 돌파구 마련을 위한 주요 과제로 ‘AI 중심 경영’과 ‘우수 인재 확보’, ‘기업문화 혁신’을 제시하면서 임원들에게 ‘독한 삼성인’이 될 것을 주문한 배경이다. 삼성전자는 ‘위기에 강하고 역전에 능하며 승부에 독한 삼성인’이라고 새겨진 크리스털패를 임원들에게 전달했다.

한편 삼성전자와 SK하이닉스는 29일 지난해 4분기 실적 및 연간 실적발표를 진행한다. 양사가 같은 날 실적을 발표하는 건 처음이다.

