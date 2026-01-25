제니, "기분이 이상해"...떡잎부터 남달랐던 어린 시절 공개

제니의 생일 기념 케이크에 그의 어릴 적 사진이 삽입됐다. 제니 SNS

블랙핑크 멤버 제니가 생일을 맞이해 준비한 케이크를 통해 어릴 적 사진을 공개했다.

제니는 25일 개인 사회관계망서비스(SNS)에 “기분이 이상해”라는 단문과 함께 최근 일상이 담긴 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진에는 운동복을 입거나, 간식을 바라보는 모습뿐만 아니라 거리 전경과 음식 등 그의 일상을 엿볼 수 있었다.

그중 제니의 생일을 기념한 케이크는 눈길을 끈다. 케이크 중앙에는 제니의 어린 시절 모습이 담긴 사진이 장식돼 있다. 어린 시절의 그는 두 손으로 턱을 받치고 있었고 지금과 크게 다르지 않은 이목구비를 자랑한다.

해당 케이크는 지난 16일 만 30세 생일을 맞은 제니를 위해 준비된 걸로 알려졌다.

한편 제니가 소속된 블랙핑크는 오는 2월 27일 오후 2시 세 번째 미니 앨범 ‘데드라인(DEADLINE)’을 발표한다. 이번 앨범은 정규 2집 ‘본 핑크(BORN PINK)’ 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 완전체 앨범이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지