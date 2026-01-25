LG전자, 설치·운영 편리한 초고화질 사이니지 신제품 발표

LG전자는 내달 3일 스페인 바르셀로나에서 개막하는 유럽 최대 상업용 디스플레이 전시회 ISE 2026에서 마이크로 LED 사이니지 LG매그니트 신제품을 공개한다고 25일 밝혔다.

LG 매그니트는 magnificent(감명 깊은)와 휘도 단위인 nit의 합성어로, 탁월한 밝기로 경이로운 화질을 제공한다는 의미를 담았다고 LG전자는 설명했다. 신제품은 초대형 초고화질 기술을 적용하고 설치, 운영부터 유지 보수에 이르기까지 고객 편의성을 혁신했다.

상업용 LED 디스플레이는 외부 환경 탓에 개별 광원이 작동하지 않을 경우 해당광원의 줄 전체가 영향을 받을 수 있는데, 신제품은 해당 문제를 개별 광원으로 줄여주는 LTD(Line to Dot) 기능을 통해 쾌적한 시청 경험을 제공한다.

또 제품 두께를 얇게 하고 손쉽게 단차를 조절할 수 있는 기술을 적용해 기존보다 화면 설치 시간을 크게 줄였다.

민동선 LG전자 MS사업본부 ID사업부장은 “몰입감 있는 시청 경험을 제공하는 초대형 초고화질 기술과 설치·운영 편의성을 앞세워 상업용 디스플레이 시장에서 리더십을 공고히 할 것”이고 말했다.

