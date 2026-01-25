외국인, ‘조·방·원’ 쓸어담았다…코스피 보유비중 5년9개월만에 최대

유가증권시장에서 외국인 투자자가 차지하는 시가총액 비중이 5년 9개월여만에 최고치를 찍었다. 지난해 하반기 반도체를 집중 매수했던 외국인이 이달 들어서는 조선·방산·원전 등 이른바 ‘조·방·원’ 업종으로 갈아탄 영향이다.

25일 한국거래소에 따르면 지난 7일 기준 유가증권시장 전체 시가총액(3759조7225억원) 중 외국인 보유액(1398조348억원) 비중은 37.18%로 집계됐다. 이는 2020년 4월9일(37.34%) 이후 가장 높은 수치다.

지난 23일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 37.54p(0.76%) 오른 4,990.07에, 코스닥은 23.58p(2.43%) 오른 993.93에 장을 마감했다. 원/달러 환율은 오후3시30분 기준 전날보다 4.1원 내린 1,465.8원으로 마감했다. 연합뉴스

외국인 보유 비중은 지난해 상반기 31~32%를 횡보하다 9월부터 늘기 시작해 10월말 35%, 12월말 36%를 넘어섰고 지난 7일 37%선을 돌파했다. 이후 외국인 보유액은 꾸준히 늘었으나 전체 시가총액 증가율이 이를 앞지르며 지난 23일 기준 36.85%로 소폭 줄었다.

외국인의 매수세는 시기별로 뚜렷하게 갈렸다. 지난해 하반기(6월2일~12월30일) 거래대금 기준 외국인 순매수 1, 2위는 삼성전자(14조1209억원)와 삼성전자우(2조2532억원)였다. 한국전력(9771억원), LG화학(9313억원), 이수페타시스(8116억원), 삼성전기(7211억원)가 뒤를 이었다.

이달 들어서는 매수세가 반도체에서 다른 대형주로 이동했다. 새해 첫 거래일인 지난 2일부터 23일까지 외국인 순매수 1위는 한화오션(9426억원)이 차지했다. 이어 두산에너빌리티(8293억원), NAVER(5298억원), HD현대중공업(5197억원), 셀트리온(5139억원), 한화에어로스페이스(3851억원) 순이었다.

반면 현대차(-3조2107억원), 삼성전자(-2조8433억원), SK하이닉스(-6232억원)는 순매도 상위 1~3위에 이름을 올렸다.

시장은 조선·원전주가 글로벌 수요 확대에 따른 대형 수주 기대감으로, 방산주는 도널드 트럼프 미국 대통령이 촉발한 그린란드 관련 긴장감 등 지정학적 이슈로 주목받은 것으로 보고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지