국민의힘 “이혜훈 검증 실패, 이재명 대통령 사과하라”

국민의힘은 25일 “이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사 검증 실패에 대해 대통령은 사과하고 청와대는 수사를 의뢰해야 한다”고 촉구했다.

최보윤 수석대변인은 이날 논평을 통해 “1박 2일간 이어진 인사청문회 내내 이 후보자의 해명은 국민의 상식과 눈높이는커녕, 막장 드라마의 소재로 삼기에도 부족할 만큼 궁색했다”라며 이같이 밝혔다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

최 수석대변인은 “하루만 넘기면 된다는 듯한 말 바꾸기와 책임 회피는 결국 한계에 부딪혔고, 청문회가 끝날수록 의혹은 더 또렷해졌다”라며 “부동산·병역·입시·갑질, 이른바 ‘국민 4대 역린’을 모두 건드린 인사”라고 질타했다.

이어 이재명 대통령이 지난 21일 신년 기자회견에서 “이 후보자가 과거에 갑질했는지 우리가 어떻게 아느냐”고 반문한 것을 두고 “이는 곧 검증하지 못했다는 고백”이라고 지적했다.

최 수석대변인은 “‘알기 어렵다’고 할 것이 아니라, 애초에 알았어야 했다”라며 “검증에 실패했다는 사실이 확인된 이상, 이제는 청문회가 아니라 수사로 답해야 한다”고 목소리를 높였다.

최은석 원내수석대변인도 “이혜훈 인사 참사 책임은 결국 이재명 대통령에게 있다”며 공세했다.

최 원내수석대변인은 “이 대통령은 이번 인사 참사에 대해 국민 앞에 사과하고 검증 책임자들을 엄중히 문책해야 한다”라며 “청문 요청안을 제출한 당사자로서 그에 따른 정치적·도덕적 책임을 지는 것은 당연하다”고 말했다. 그는 “특히 비서실장이 주재하는 인사위원회가 있음에도 왜 이런 부적격 인사가 여과 없이 상신 되었는지, 그 경위를 철저히 따져 물어야 할 것”이라고 덧붙였다.

최 원내수석대변인은 “사상 전향을 강요한 채 꼭두각시처럼 세워 전시 효과만 노리는 얄팍한 ‘꼼수 통합’은 국민에게 결코 통하지 않는다”고 강조했다.

