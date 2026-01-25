진종서 "父, 희귀병 투병 끝에 떠나…함께 살던 집에서 혼자 살아"

배우 진종서가 희귀병으로 세상을 떠난 아버지를 그리워했다.

24일 유튜브 채널 '윤쥬르 장윤주'에는 진종서가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

배우 전종서. 유튜브 채널 '윤쥬르 장윤주' 화면 캡처

영상에서 장윤주는 진종서의 집을 찾아 여러 이야기를 나눴다.

진종서는 "이 집은 원래 부모님과 함께 살던 곳"이라며 "아빠가 희귀병을 앓기 시작하면서 계단 오르내리는 게 힘들어졌고 집안 곳곳에 보조기구들이 설치되기 시작했다"고 말했다.

그는 "부모님이 휠체어를 타기 좋은 집으로 급하게 옮겼지만, 아버지는 병세가 악화가 돼 투병을 하시다가 그 집에서 돌아가셨다"고 밝혔다.

아버지가 돌아가신 후 진종서는 어머니와 살게 됐다고 했다. 그는 "아빠가 돌아가신 후 엄마의 모습은 또 다른 여자였다”며 "아빠가 있을 때의 엄마와 아빠가 없는 엄마는 또 다르다는 걸 시간을 같이 보내며 많이 느꼈다"고 털어놨다.

그는 "엄마를 모시고 살았는데, 엄마가 어느 날 '여기서는 못 살겠다'고 하셨다. 처음에는 아빠 없이 있는 게 너무 힘들어서 그런 줄 알았는데 시간이 지나니까 이유가 또 있더라"고 회상했다.

진종서는 "제가 완전히 밤부엉이였다. 야행성이라 밤에 활동하고 늦게 들어왔다"며 "집 구조상 완전히 분리되어 있었는데도 생활 리듬이 너무 안 맞았던 것"이라고 말했다.

결국 진종서는 어머니와 따로 살게 됐고, 시간이 어느 정도 흐른 뒤 삶의 리듬을 되찾았다고. 이후 아버지와 살던 곳으로 가서 살게 됐다며 "생각해 보면 여기서 살 때가 제일 행복했던 것 같다. 그래서 여기서 살아야겠다고 생각했다"고 전했다.

진종서는 과거 부모님으로부터 받은 편지도 공개했다. 편지에는 '종서야, 앞으로도 늘 힘내고 큰 꿈 이루길 빌게', '중한 딸이 하늘의 별같이 반짝반짝 빛나기를 바라' 등의 글귀가 담겼다. 진종서는 "엄마, 아빠가 편지를 진짜 많이 써주셨다"고 떠올렸다.

한편 진종서는 2023년 2월 소뇌위축증을 앓던 아버지를 떠나보냈다.

