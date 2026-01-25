검색

코스피 5000 돌파 주역 16선… 목표가 30% 넘긴 ‘세아베스틸’의 비결은?

양다훈 기자 yangbs@segye.com

최근 코스피가 사상 처음 5000선을 돌파하는 등 고공행진하면서 증권가 목표주가를 초과한 종목들이 속출하고 있다.

 

25일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 최근 3개월간 국내 증권사 3곳 이상이 목표주가를 제시한 코스피 상장사 233곳 중 현재 주가(22일 종가 기준)가 목표주가를 웃돈 종목은 16개사로 집계됐다.

 

이는 목표가가 제시된 코스피 전체 종목의 7%에 달하는 수치다.

 

목표주가를 가장 크게 웃돈 종목은 세아베스틸지주로 나타났다. 22일 기준 주가는 7만3천300원으로, 증권가 목표주가(5만875원) 대비 30.6% 높은 상태다.

 

최근 미국 우주 기업 스페이스X가 기업공개(IPO)에 나선 가운데 세아베스틸지주의 미국 특수합금 전문 자회사가 혜택을 입을 것이라는 기대감이 번지면서 주가가 급등한 영향이다.

 

두 번째로 목표가를 많이 웃돈 종목은 현대오토에버로, 현재 주가(46만5천500원)는 목표주가(34만4천231원) 대비 26% 높다.

 

아울러 한화시스템(22.8%), 현대위아(16.4%), SK스퀘어(11.3%), 한국항공우주(10.7%), 한전기술(8.5%) 등도 이미 현 주가가 목표가를 대폭 넘어섰다.

 

최근 그린란드를 둘러싼 지정학적 긴장이 고조되며 주가가 급등한 방산주가 대거 목록에 이름을 올렸다.


