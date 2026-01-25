“설 차례상 비용, 전통시장이 마트보다 11만원 저렴”…과일·채소 내려 ‘소폭 하락’

올해 배와 무, 대추 등 주요 과일과 채소류 가격이 내려가면서 설 차례상 물가가 소폭 하락, 안정세를 보인다는 조사 결과가 25일 나왔다. 다만 이들 품목은 기온에 예민해 한파가 계속될 경우 가격이 다시 오를 가능성이 있다.

서울시내 한 전통시장에 사과 등 과일이 진열되어 있다. 뉴시스

한국물가정보가 설을 앞두고 4인 가족 기준 차례상 비용을 조사한 결과, 전통시장은 약 29만6500원으로 지난해보다 1.98% 감소한 것으로 나타났다. 대형마트 장보기 비용은 약 40만6880원으로 집계돼 0.64% 떨어졌다.

품목별로 보면 배와 대추, 무, 배추 등의 과일과 채소류 가격이 전반적으로 하락했다. 배(신고 3개)가 출하 여건 개선으로 전통시장 판매 가격이 작년 2만7000원에서 올해 1만8000원으로 33.33% 하락했고, 대추(400g)는 기상 여건 양호에 따른 생산량 증가로 전통시장 기준 25% 내린 6000원에 거래되고 있다.

무(1개) 가격은 전통시장 기준 작년 4000원에서 3000원으로 25% 하락했다. 배추(1포기)는 전통시장 판매 가격은 6000원으로 14.29% 하락했고, 대형마트에선 6080원으로 10.59% 떨어졌다. 대파(1단)는 전통시장 기준 2500원으로 16.67% 내렸다.

식용유(1.8ℓ) 가격도 공급 여건 안정으로 3년 연속 하락하며 전통시장 판매 가격이 6500원으로 7.14% 하락했다.

다만 사과와 조기, 달걀, 쌀 등의 품목 가격은 올랐다.

사과(부사 3개)는 전통시장에서 1만8000원으로 보합세지만, 대형마트 판매 가격은 2만5960원으로 1년 전보다 3.34% 상승했다.

수산물은 환율 상승을 비롯한 외부 요인의 영향으로 수입 원가가 오르며 가격이 오름세다. 조기(중국산 3마리)는 전통시장 기준 1만2000원에서 1만5000원으로 25% 올랐다. 동태포(800g)는 전통시장 기준 1만원으로 보합을 유지하지만, 대형마트 판매 가격은 1만5900원으로 6.71% 뛰었다.

축산물에서 소고기(산적용 600g)는 전통시장 기준 3만4000원으로 작년과 동일한 수준이고, 달걀(10개)은 전통시장 기준 3000원이지만, 대형마트 가격은 4580원선으로 4.57% 올랐다.

쌀값 상승이 제조 원가에 반영된 품목들이 오름세를 보였다. 전통시장에서 떡국떡(1㎏) 가격은 7000원으로 16.67% 올랐고 시루떡(1㎏)은 1만3000원으로 30% 상승했다.

이동훈 물가정보팀장은 “올해 차례상 비용이 소폭 낮아지며 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다"며 "다만 최근 한파로 인해 기온에 민감한 채소나 과일류의 가격이 다시 오를 가능성이 있다”고 말했다.

