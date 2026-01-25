“청년들, 어서 갈아타세요”…월 50만원 3년 넣으면 최대 2200만원

이억원 금융위원장이 6월 출시 예정인 ‘청년미래적금’을 두고 “청년들이 3년 만에 2000만원 이상의 목돈을 만들 수 있는 핵심 수단이 될 것”이라고 말했다. 특히 기존 청년도약계좌 가입자의 갈아타기도 허용해 청년 자산 형성에 실질적 도움이 되도록 설계했다고 강조했다.

청년미래적금은 월 최대 50만원까지 납입할 수 있는 정책 적금이다. 사진 = 클립아트코리아 제공

이 위원장은 지난 22일 서울 중구에서 열린 ‘청년, 금융의 내일을 말하다’ 간담회에서 “정책을 책임지는 당국자로서 청년들의 고민과 부담을 무겁게 받아들이고 있다”며 “올해를 청년 금융지원을 대전환하는 원년으로 삼아 목돈 마련과 사회 진출 등 청년이 누려야 할 기회를 꼭 잡을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

이어 “기존 청년도약계좌에 비해 만기를 3년으로 단축하고 정부 기여금을 대폭 확대해 청년들이 2000만원 이상의 목돈을 효과적으로 마련할 것으로 기대된다”고 설명했다.

청년미래적금은 월 최대 50만원까지 납입할 수 있는 정책 적금이다. 월 15만원씩 3년간 납입하면 본인 납입액 540만원에 정부가 1:1 매칭해 총 1080만원을 제공한다.

월 50만원을 3년간 납입할 경우 원금 1800만원에 정부 기여금과 이자를 더해 최대 약 2200만원 수령이 가능하다.

은행 이자와 함께 일반형 6%, 우대형 12% 정부 매칭으로 우대형은 약 2200만원, 일반형은 약 2080만원 수령이 예상되는데 연환산 수익률은 최대 16.9%에 달할 것으로 예상된다. 더욱이 이자소득 전액 비과세 혜택이 적용된다.

가입 조건은 만 19~34세 청년이 대상이며 개인소득 6000만원(근로소득 기준) 이하 또는 연 매출 3억원 이하 소상공인이면서 가구 중위소득 200% 이하가 해당된다. 군 복무 기간은 최대 6년까지 연령 계산에서 제외된다.

금융당국은 또 금리 4.5% 수준의 미소금융 청년 대출상품을 도입해 청년들의 사회진입을 뒷받침하고, 대학 미진학(고졸 등) 청년의 경우 저소득 청년 대상 대출상품인 햇살론 유스 금리인하 등을 추진하겠다고 밝혔다.

이와 함께 청년 대상 재무상담을 본격적으로 추진해 모든 청년에게 기초적인 온라인 재무진단 서비스를 제공할 방침이다.

이날 간담회에는 청년도약계좌 가입자, 미소금융 이용자, 원스톱 청년금융 컨설팅 이용자, 금융권 취업준비생 등 다양한 청년들이 참석해 △청년도약계좌에서 청년미래적금으로의 갈아타기 지원 △사회 진출 자금 공급 확대 △금융역량 제고 △금융권 취업 기회 확대 등을 건의했다.

청년도약계좌 가입자의 갈아타기 요구에 대해 이 위원장은 “청년도약계좌 가입자도 청년미래적금 가입 요건을 충족하는 경우 갈아타기를 허용하겠다”고 답했다.

