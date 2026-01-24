혁신당, ‘민주당 합당’ 긴급 의원총회…조국 “독자적 DNA 보존이 원칙”

조국혁신당이 자당의 정치적인 가치를 보존하는 것을 원칙으로 더불어민주당 정청래 대표의 전격적인 합당 제안에 대한 당내 논의를차분하고 질서 있게 진행키로 했다.
조국 대표 및 서왕진 원내대표는 24일 국회에서 긴급 의원총회를 열고 민주당의 합당 제안을 논의한 뒤 이같이 밝혔다.
조 대표는 이날 의총에서 소속 의원 12명 전원이 참석한 비공개 의총에서 지난 21일 정 대표로부터 합당 제안을 받은 경과 등을 설명했다.
그는 의총 뒤 기자들과 만나 “혁신당의 독자적·정치적 DNA가 보존은 물론 확대돼야 한다는 원칙에 기초해 논의하고 결정하겠다”며 “어떤 경우에도 혁신당의 비전과 가치, 정치적 DNA가 사라져서는 안 된다”고 말했다.
그는 “논의를 차분하고 질서 있게 할 것”이라며 “그 과정에서 대표로서 모든 권한과 책임을 다하겠다”고 강조했다.
조 대표는 ‘합당에 반대하는 의원이 있었는지’를 묻자 “민주당 내부에서 논쟁이 있는 것 같은데 공식 절차를 통해 의견을 정리할 것으로 예상된다”며 “민주당 논의가 정리된 뒤 저희가 답을 해야 하는 것”이라고 말했다.
그는 논의 장기화 가능성에 “민주당에 달려있다”며 “민주당 내 격론이 있다는 언론 보도를 봤다. 이 상태에서 그다음으로는 가지 못하는 것 아니겠는가”라고 반문했다.
서 원내대표도 의총 후 기자들에게 “합당 여부를 판단하는 논의를 당 대표 중심으로 차분하고 질서 있게 진행하자는 것이 의원들의 일치된 입장이었다”며 “의원과 당 주요 책임자들이 단일대오를 유지하면서 논의할 예정”이라고 말했다.
이어 “의총에서 (합당 제안에 대한) 특별한 우려의 목소리가 나온 것은 없다"며"당원들은 매우 차분하고 당 차원의 논의를 지켜보는 분위기라고 전해 들었다"고 설명했다.
혁신당은 26일 당무위원회를 열어 합당 제안에 대한 당내의견 수렴 절차를 이어갈 계획이다.
