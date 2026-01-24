[속보] 홍준표, 이혜훈 향해 “지명 철회 전에 자진 사퇴하시기를”

홍준표 전 대구시장. 연합뉴스

홍준표 전 대구시장이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 향해 자진 사퇴를 촉구했다.

홍 전 시장은 24일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “부정 당첨된 아파트도 자진 반납을 해야 할 것”이라며 이같이 밝혔다.

그는 “인사청문회 제도가 잔인하긴 하지만, 국민들이 그래도 괜찮은 제도라고 느끼는 것은 이번처럼 여야가 차분하게 검증을 하기 때문이 아닐까”라고 언급했다.

이어 “이번 인사청문위원들은 감정에 치우치지 않고, 막무가내로 고함치지 않고 차분하게 후보자를 철저하게 검증하는 모습이 참 보기 좋았다”고 평가했다.

또 이 후보자를 향해서는 “본인과 가족의 인격이 풍비박산 났는데도 장관을 하고 싶을까”라고 물었다.

앞서 국회 재정경제기획위원회는 전날 이 후보자에 대한 인사청문회를 진행, 그를 둘러싼 각종 의혹에 대해 총공세가 펼쳐졌다.

특히 이 후보자의 ‘원펜타스’ 부정청약 의혹, 장남 연세대 특혜 입학 의혹 등에 대한 질타가 쏟아졌다.

