국제 은값 사상 첫 ‘100달러’ 돌파…금은 5000달러 눈앞 ‘역대급 랠리’

불안정한 글로벌 정세 속에 안전 투자처로 여겨지는 귀금속으로의 투자 수요가 지속되면서 26일(현지시간) 국제 은(銀) 가격이 장중 사상 처음으로 온스당 100달러선을 넘어섰다. 국제 금값도 사상 최고치 기록을 경신하며 온스당 5000달러 돌파를 눈앞에 뒀다.

서울 종로구 정인보석에 골드바와 실버바가 놓여있다. 연합뉴스

로이터에 따르면 은 현물 가격은 미 동부시간 이날 오후 1시 48분쯤 전장보다 5% 오른 온스당 100.94달러에 거래됐다.

또 현지시간으로 이날 오후 1시 48분쯤 은 현물도 전장보다 5% 오른 온스당 100.94달러에 거래됐다. 은 가격이 온스당 100달러선을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 국제 은값은 2025년 한 해 150% 넘게 폭등한 데 이어 새해 들어서도 이날까지 40% 넘게 오르며 파죽지세의 상승세를 이어가고 있다.

금 가격도 랠리를 지속하며 거래 가격이 높아져 사상 최초로 온스당 5000달러선 돌파를 코앞에 두고 있다. 금 가격은 2024년 27% 상승한 데 이어 2025년 65% 급등했고, 새해 들어서도 랠리를 이어가고 있다.

뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 선물 종가도 같은 날 전장 대비 1% 오른 4천958.3달러에 거래됐다. 또 이날 한 때 금 선물 가격은 온스당 4천979.7달러로 전장보다 1.4% 오른 고점에서 거래되기도 했다.

글로벌 투자자들은 기축통화인 달러화 비중을 줄이고 대체 안전자산인 금의 수요를 늘린 게 금 가격을 지속해서 밀어올리고 있다고 보고 있다. 또 금 가격과 연동해 움직이는 경향이 있는 은의 경우, 산업용 수요 증가에 비해 만성적인 공급 부족 문제가 부각되면서 상승세가 계속되고 있다는 분석이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지