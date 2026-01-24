나경원 “코스피 5000 축배?…왜 국민의 통장은 늘지 않는가”

이재명 대통령의 핵심 경제 공약으로 제시됐던 ‘코스피 5000’이 현실로 다가온 가운데, 국민의힘 나경원 의원은 “지수 올라갔다고 스스로 축배를 드는가”라며 경계의 목소리를 냈다.

국민의힘 나경원 의원. 뉴시스

나 의원은 23일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “코스피 5000 돌파, 어려운 여건 속에서도 우리 기업들이 이뤄낸 성과라는 점은 평가받아 마땅하다”라면서도 “축포를 터뜨리기엔 이르다”며 이 같이 밝혔다.

나 의원은 상승 이면의 경제 지표를 문제로 지적했다. 나 의원은 “작년 4분기 성장률은 -0.3% 역성장, 역대 6번째 부진, 1인당 GDP도 0.3%감소”라며 “코스피 5000은 국민에겐 체감 없는 착시의 시간일 수 있다는 우려를 외면해선 안 된다. 지수는 5000인데 왜 국민의 통장은 늘지 않는가. 실물경제도 그만큼 나아졌느냐”고 되물었다.

그는 “지수는 5000인데 왜 국민의 통장은 늘지 않는가. 실물경제도 그만큼 나아졌나. 왜 내 집 마련의 꿈은 멀어지고, 채용은 줄어드는가”라며 “정부는 빚을 내 확장재정을 반복하고, 각종 쿠폰과 현금 살포, 연기금과 세제까지 총동원해 지수를 밀어 올리고 있다”고 했다.

또 “통화는 풀 만큼 풀어 원화 가치는 추락하고, 고환율이 수출기업 실적을 부풀려 지수만 화려하게 만드는 자산버블 우려도 크다. 노란봉투법, 중대재해처벌법에 근로자추정법, 경직된 주 52시간제, 자사주의무소각 상법, 온갖 반시장 반기업 규제를 날로 강화한다”며 “기업의 팔과 다리를 묶고 있는데, 코스피 5000 성과를 아전인수 자화자찬으로 포장하는 건 앞뒤가 맞지 않는다”고 더했다.

나 의원은 “축포는 이르다. 지금은 코스피 5000 성취가 유동성과 낙관론이 맞물린 착시인지 철저히 점검해봐야 할 때”라고 재차 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지