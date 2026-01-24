"안 좋아하는 여자 없어, 울면서 봐"…김연아·김연경 ‘나솔’ ‘이숙캠’ 애청자 인증

식빵언니 김연경에 출연해 근황을 전한 전 피겨스케이팅 국가대표 김연아. 식빵언니 김연경

전 피겨스케이팅 국가대표로 활동해 ‘피겨여왕’으로 불리는 김연아가 평소 ‘연애 프로그램’을 보고 울기도 한다고 밝혔다. 이날 그는 일상 루틴을 공개하기도 했다.

지난 22일 전 배구 선수 김연경의 유튜브 채널 ‘식빵언니 김연경’에는 ‘세계관 대충돌! 드디어 성사된 황제들의 만남’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 김연경이 김연아를 “나 말고 다른 황제님 나와주세요”라며 초대해 대화를 나누는 모습이 담겼다. 앞서 김연경은 “오늘 만남이 처음이다”고 두 사람이 초면임을 밝혔다. 김연아는 곧 다가올 동계올림픽 특집으로 등장했다.

근황에 대해 김연아는 “내일 일정이 없으면 늦게 자는 등 여유를 부린다. TV, 유튜브, 릴스를 본다. 특별하게 뭘 하진 않는다”고 전했다. 늦게 자는 이유는 잠이 오지 않아서 라고.

김연아가 연애 프로그램을 즐겨본다고 밝혔다. 식빵언니 김연경

특히 김연아는 평소 즐겨보는 프로그램으로 연애 예능을 꼽아 눈길을 끌었다. 그는 “‘나는 솔로’를 오래전부터 챙겨보고 있고, ‘이혼숙려캠프’도 시청한다”고 말했다. 한편 릴스는 강아지 릴스를 많이 본다고 말했다.

이에 김연경은 “이거 내가 봤을 때 안 좋아하는 여자들 없어. 남자들은 다 싫어해”라고 공감했다. 또 “그거 대본 있는 거라고 말하더라. 나는 그거 울면서 본다”고 프로그램에 애정을 표현하기도 했다.

김연아는 “본방송을 웬만하면 보지만, 다음 날 일정이 있을 때는 울까 봐 안 본다. 울면 부으니까”라고 웃으며 말했다.

한편 유튜브 활동 계획 질문에 그는 조심스러운 입장을 전했다. 김연아는 “원하지 않게 드러났던 모습들이 이미 많이 공개된 상태라 굳이 더 드러내는 걸 선호하진 않는다”고 말했다. 이어 “카메라와 저만 있는 게 아니라 많은 사람 앞에서 예쁜 척하는 등의 일들이 내 성향에는 맞지 않는다”고 솔직한 마음을 전했다.

