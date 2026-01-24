'절친' 디오, "김우빈 축의금 100만 원대" 밝혀... 축가도?

디오가 김우빈과 신민아읙 결혼식 축의금으로 100만 원 대 금액을 냈다고 밝혔다. 할명수

그룹 엑소(EXO) 멤버 디오(도경수)가 배우 김우빈과 신민아의 결혼식 비하인드를 전했다. 그는 축의금으로 100만 원 대의 금액을 냈으며 축가도 부를 계획이 있었다고 밝혔다.

지난 23일 개그맨 박명수의 유튜브 채널 ‘할명수’에 엑소 멤버 수호, 찬열, 카이, 디오, 세훈이 출연한 영상이 공개됐다. 해당 영상은 정규 8집 ‘리버스(REVERXE)’ 활동을 맞아 ‘명수상사’ 콘셉트로 진행됐다.

영상에서 박명수는 디오를 향해 “김우빈 결혼식 축의금은 얼마나 냈냐, 뒷조사했으니 알 거 아니냐”고 물었다. 디오는 “거기까지는 뒷조사를 할 수..”라고 말을 흐렸고, 이어 “못 찾아봤다”고 선을 그었다. 한편 생각지도 못한 질문에 엑소 멤버는 웃음을 터뜨리며 궁금한 반응을 보였다.

그렇지만 “10만 원대냐, 100만 원대냐”는 박명수의 끈질긴 질문에 이내 “공부를 해봤는데요, 제가 알기론 100만 원 대로 알고 있습니다”고 밝혔다.

축가 여부에 대해선 디오의 솔로곡이니 ‘팝콘’으로 예정됐었다고. 바로 ‘팝콘’을 불러주라는 요청이 있었고 즉석에서 디오는 열창했다.

엑소는 앞서 ‘2025 멜론 뮤직 어워드(MMA)’ 무대를 통해 약 8년 만에 시상식 무대에 올라 화제를 모은 바 있다. 특히 같은 날 디오는 연예계 절친으로 알려진 김우빈과 신민아의 결혼식에도 참석한 사실이 알려지며 관심을 끌었다. 당시 일정이 겹쳐 결혼식에 오래 머무르지는 못한 것으로 전해졌다.

