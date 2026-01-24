과메기 사러 들어갔다가 샤넬 봤다…유통업계, 온라인 쇼핑판이 달라졌다

온라인 쇼핑 플랫폼들이 신선식품부터 명품 뷰티까지 카테고리 경계를 허물며 차별화된 기획전을 잇따라 선보이고 있다.

24일 업계에 따르면 컬리는 이달 26일까지 '제철 수산 기획전'을 실시한다.

이번 기획전에서는 단새우회와 손질 과메기, 돌문어, 새조개살 등 겨울철 대표 수산물 250여 개를 모아 최대 33% 할인 판매한다.

생선, 해산물, 조개류 등 원물 상품부터 수산 간편식까지 다채롭게 준비했다.

우선 겨울철 별미로 꼽히는 '포항 제철 과메기 6종'을 제안한다. 과메기 주산지인 포항 구룡포에서 진득하게 말려 특유의 쫀득함과 담백한 맛을 입안 가득 느낄 수 있다.

대흥의 간편하게 손질된 데친 참문어와 만선의 구이용 고등어, 이호의 제주 은갈치 5종 등도 함께 추천한다.

컬리가 엄선한 수산물을 모아 만든 브랜드 포트럭 상품도 눈 여겨 볼만 하다.

개운하고 감칠맛이 일품인 손질 물메기와 해녀가 잡은 말똥성게알, 남해안 홍가리비, 동해안 단새우회 등 신선한 수산 별미를 선보인다.

이번 기획전에서 구매한 모든 상품은 컬리의 풀콜드체인과 샛별배송을 통해 신선한 상태로 받아 볼 수 있다.

11번가는 인기 패션∙뷰티∙리빙 상품을 할인 판매하는 '찐템페스타'를 오는 31일까지 진행한다.

행사 기간 △푸마·아뜨랑스·아이소이·불스원(1월 24일~26일) △네파·난닝구·제이준·한샘(1월 27일~28일) △분홍코끼리·컴포트랩·숨37·SP스포츠(1월 29일~31일) 등 '브랜드데이' 코너를 통해 각 카테고리별 대표 브랜드의 인기 상품들을 순차적으로 특가 판매한다.

따뜻한 홈·이너웨어 '집콕휴식템', 실내운동용품 '홈웰니스템', 겨울 패브릭 '포근폭닥템' 등 한겨울 시즌 수요를 겨냥한 상품들도 키워드별로 한 자리에 모았다.

'루이비통 나노 불로뉴 숄더백', '셀린느 트리오페 카드홀더' 등 위시템을 추첨을 통해 증정하는 경품 이벤트와 인기 뷰티 브랜드 제품을 최대 88% 할인해 2만원 균일가에 선보이는 럭키박스 행사도 운영한다.

패션·뷰티·리빙 상품에 적용 가능한 3000원 장바구니 할인쿠폰(3만원 이상 구매 시)을 매일 오전 9시와 오후 7시에 선착순 발급하며, 뷰티와 리빙 카테고리는 추가 할인 쿠폰을 제공한다.

롯데온은 오는 25일까지 미용실 점유율 1등 '글램팜' 브랜드위크를 진행한다.

행사 기간 동안 7% 할인 쿠폰, 7% 카드 할인 혜택을 준비했다.

인기 제품인 글램뮤즈 터치 플랫(GP201T)을 구매한 고객에게는 블랙 오일을 증정한다.

이 밖에도 인기 상품인 글램뮤즈 클리닉 플랫, 글램뮤즈 터치 볼륨, 글램시크 미니플랫, 글램뮤즈 컬링 아이롱, 글램시크 에어 터치, 글램뮤지 슈팅블라스트 등을 만나볼 수 있다.

같은기간 시슬리 오픈런 행사도 진행한다.

시슬리의 대표 제품인 에뮐씨옹 에꼴로지끄 어드밴스드 포뮬라 기획세트, 시슬리아 랭테그랄 앙티-아쥬 아이 앤 립 콘투어 크림 기획세트, 센스티브 스킨 수딩 케어 등을 합리적인 가격대에 준비했다.

롯데온 오픈런 세트로 준비된 구성을 구매하는 고객에게는 파우치를 비롯해 로씨옹 또니끄 오 플뢰르, 에뮐씨옹 에꼴로지끄 어드밴스드 포뮬라, 블랙 로즈 크림, 오 뒤 스와르 향수 바디 크림 등 풍성한 샘플 사은품을 함께 증정한다.

네이버의 명품 브랜드 서비스 '하이엔드'에 샤넬 뷰티 브랜드스토어가 문을 열었다.

샤넬 뷰티 브랜드스토어에는 립스틱, 쿠션 등 메이크업 상품부터 향수, 스킨케어 라인과 시즌 컬렉션 한정판 상품까지 샤넬의 공식 뷰티 상품이 순차적으로 입점한다.

네이버는 샤넬 공식몰에서 만날 수 있는 다양한 샤넬 상품 셀렉션을 비주얼 중심으로 구성한 브랜드 콘텐츠와 함께 선보인다.

또 사용자가 샤넬 뷰티의 브랜드 경험을 네이버 브랜드스토어에서도 이어갈 수 있도록 브랜드 공식 프리미엄 선물 포장 서비스를 제공한다.

샤넬 통합 멤버십인 '샤넬코드' 가입도 가능해 멤버십 혜택도 동일하게 누릴 수 있다.

네이버 브랜드스토어에서 구매한 모든 샤넬 상품은 무료 배송 서비스가 적용된다.

네이버와 샤넬 뷰티는 이번 입점을 시작으로 차별화된 럭셔리 쇼핑 경험을 제공하기 위해 다양한 혜택과 서비스를 지속 확대한다는 계획이다.

