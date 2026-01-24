설 명절 앞두고 유통가 '물가안정' 승부수 던졌다

유통업계가 겨울철 소비 수요를 겨냥해 패션·주방용품은 물론 제철 수산물과 신선식품, 간편식까지 폭넓은 할인 행사를 마련했다.

현대백화점 제공

24일 업계에 따르면 현대백화점은 오는 25일까지 압구정본점·무역센터점 등 백화점 전 점포에서 다양한 행사를 진행한다.

무역센터점은 6층에서 아웃도어 브랜드 '노스페이스' 팝업스토어를 열고 노스페이스의 패딩 상품 일부를 최초 판매가 대비 최대 20% 할인해 판매한다.

대표 상품으로 1996 레트로 눕시 자켓(41만 9000원), 오비르 하이브리드 롱 다운 자켓(31만 4100원), 남성 만토바 다운자켓(27만 4000원) 등이 있다.

판교점은 같은 기간 지하 1층 대행사장에서 주방용품 브랜드 '닥터하우스' 할인 행사를 진행한다.

이번 행사는 프라이팬, 에어프라이어, 보온병 등 주방 용품을 최초 판매가 대비 30% 할인해 판매한다.

돌잡이 프라이팬 24㎝(1만5000원), 셰프 글라스 에어프라이어 4.5L(8만9000원), 셰프 전기찜기 4L(3만5000원) 등이 대표적이다.

신촌점은 해당 기간 본관 7층 행사장에서 패션 브랜드 라코스테, 빈폴 시즌오프 특가전을 열고 가을·겨울(FW) 의류 상품을 최초 판매가 대비 최대 20% 할인해 판매한다.

대표 상품으로는 빈폴의 논퀼팅 롱 다운점퍼(58만7300원), 논퀼팅 다운점퍼(41만9300원), 라코스테의 핫멜트 후드 다운(41만9300원) 등이다.

홈플러스도 명절 요리 준비 고객을 위한 '주방용품 브랜드 대전'을 진행한다.

멤버십 대상으로 해피콜 오딧세이 프라이팬 전품목은 40% 할인된 2만1480원부터, 광주요 식기 전품목은 40% 할인해 5340원부터 살 수 있다.

롯데마트는 오는 28일까지 '건강한 겨울' 테마의 할인 행사를 마련하고 다양한 겨울 먹거리를 실속 있는 가격에 선보인다.

먼저, 겨울철 기력 충전을 위한 보양식을 저렴하게 판매한다.

대표적으로 '수입 냉장 찜갈비(100g·냉장·수입산)'를 행사 카드 결제 시 50% 할인가에 제공하고 '1등급 선별 브랜드 돼지고기 삼겹살·목심(각 100g·냉장·국내산)'은 3390원에 내놓는다.

비타민 충전을 도와줄 신선 농산물도 준비했다.

제철 맞은 '딸기 전품목'은 2개 이상 구매 시 2000원 할인하고, '스테비아 방울토마토 전품목'은 4990원에 판매한다.

25일까지는 '제주 타이벡 감귤(2㎏·박스·국산)'을 9990원에, '제주 한라봉·천혜향·레드향(개·국산)'을 5개 구매 시 9950원에 선보인다.

롯데슈퍼는 오는 28일까지 겨울 제철 식재료와 간편 먹거리를 특가 판매한다.

먼저 겨울 인기 과일·채소를 합리적인 가격에 내놓는다.

25일까지 '제주 한라봉·천혜향·레드향(개·국산)'은 5개 구매 시 9950원에, '무라벨 설향딸기(500g·팩·국산)'는 엘포인트 회원 할인에 행사 카드 혜택을 더해 3000원 할인된 가격에 구매할 수 있다.

친환경 고구마(1.5㎏·박스·국산)'를 6990원에 판매하고 '겨울 시금치(단·국산)'는 2990원에 제공한다.

인기 델리와 간편식도 저렴하다.

'득템 한판 초밥 30입(팩)'을 1만 5990원에 판매하고, '새콤바삭 유린기(팩)'는 8990원에, '경양식 함박세트 5입(팩)'과 '훈제오리구이 반마리(팩)'는 각 7990원에 선보인다.

정호영, 정지선 셰프의 레시피를 담은 '요리하다 스타셰프 에디션 6종'은 엘포인트 회원에게 최대 20% 할인한다.

홈플러스는 고객 구매 데이터 분석을 통해 장바구니 핵심 품목을 최적가에 내놓는 'AI 물가안정 프로젝트'를 지속 전개한다.

먼저 오는 28일까지 7대 카드 결제 시 보먹돼 삼겹살·목심’은 40% 할인된 1554원에, 제스프리 골드키위는 5000원 할인한 9990원에, 완도 전복 전품목은 50% 할인가에 판다.

멤버십 대상 손질 오징어는 반값인 2490원에, 양배추는 2000원 할인한다.

다가오는 명절을 맞이해 기획한 홈플러스 갈비 유니버스에서는 멤버십 특가로 미국산 초이스·호주청정우 냉동 찜갈비를 각각 1만원 할인해 내놓고 미국산 초이스·호주청정우 냉동 LA식 꽃갈비는 1만원 할인해 각 5만4900원, 5만5900원에 준비했다.

또 홈플러스 세계미식여행 5탄 '호주 어디까지 맛봤니?'를 열고 각종 호주산 상품도 최적가에 판매한다.

호주청정우 척아이롤·부채살은 마이홈플러스 멤버 대상 모두 40% 할인해 판다.

호주청정우에 국내산 배, 사과를 갈아 넣은 특제 간장소스와 국내산 양파를 함께 버무린 양파 담은 호주청정우 양념소불고기는 멤버십 대상 7000원 할인가에 맛볼 수 있다.

