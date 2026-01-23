구윤철 “차세대 전력반도체 경쟁력 확보할 골든타임… 지원 검토”

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 23일 “2026년은 차세대 전력반도체의 경쟁력을 확보할 수 있는 골든타임”이라며 8인치(200㎜) 웨이퍼 양산 인프라 구축에 국민성장펀드 지원을 검토하겠다고 말했다.

구윤철 부총리 이날 충북 음성군에 있는 DB하이텍 상우공장을 방문해 파운드리(반도체 위탁생산) 현장을 점검하고 이같이 말했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 23일 충북 음성군 소재 반도체 기업인 DB하이텍을 방문, 웨이퍼 생산시설을 둘러보기 위해 방진복을 착용하고 관계자의 설명을 듣고 있다. 재정경제부 제공

차세대 전력반도체는 현재 실리콘(Si) 대비 전력 소모와 발열을 크게 줄일 수 있는 실리콘카바이드(SiC), 질화갈륨(GaN) 소재를 활용한 반도체다. 전기차·신재생에너지·인공지능(AI) 데이터센터 등 미래 전략산업 전반에 활용된다. 차세대 전력반도체 산업은 2029년까지 연평균 25%의 고성장이 기대된다. 특히 올해는 기존 6인치(150㎜)에서 8인치 웨이퍼로의 공정 전환과 가격 경쟁력 확보 경쟁이 본격화할 것으로 정부는 보고 있다.

구 부총리는 이날 DB하이텍 생산 현장을 찾아 “국민성장펀드 지원 검토를 통해 8인치 양산 인프라 구축을 독려하겠다”고 강조했다. 국민성장펀드는 반도체·이차전지·미래모빌리티 등 국가 전략산업의 대규모 설비투자와 성장 단계 기업을 지원하는 정책형 투자펀드다. 올해 총 150조원 규모로 조성됐다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 23일 충북 음성군 소재 반도체 기업인 DB하이텍을 방문, 관계자로부터 DB 하이텍 웨이퍼 설명을 듣고 있다. 재정경제부 제공

구 부총리는 차세대 전력반도체의 경쟁력 강화를 위해 “부산, 나주 등 지역 거점을 중심으로 실증 인프라를 지속적으로 확충해 산업현장에서의 성능 검증을 지원하겠다”며 “국가전략기술 지정, 기술개발, 인력양성 등도 유기적으로 연계해 집중적으로 지원해 나가겠다”고 밝혔다 그는 “대한민국이 글로벌 전력반도체 강국으로 도약할 수 있도록 정부가 든든한 동반자가 되겠다”고 밝혔다

