제주공항, 대한항공 기체 결함으로 한때 운영 중단

제주국제공항에 착륙한 대한항공 항공기 고장으로 활주로 운영이 20분간 중단됐다.

23일 한국공항공사 제주공항과 대한항공에 따르면 이날 오후 1시쯤 김포공항을 출발해 제주공항에 도착한 대한항공 KE1105편 기체에서 결함이 발생했다.

에어버스 A330-300기종인 이 항공기는 오후 1시55분쯤 제주공항 활주로에 정상적으로 착륙했지만, 유압 계통에 이상 메시지가 점등됐다.

이 때문에 항공기가 활주로에서 계류장으로 이동하는 공간인 유도로에 멈춰서자 대한항공은 견인차량인 토잉 트랙터(토잉카)로 도착장으로 해당 항공기를 옮겼다.

항공기가 유도로에 멈춰서면서 제주공항은 오후 2시부터 2시20분까지 약 20분간 항공기 이착륙이 중단됐다.

제주공항으로 향하던 항공기 4편이 활주로 운영이 정상화될 때까지 상공을 선회했다. 사고 여객기 탑승객 278명은 정상적으로 안전하게 내렸다.

대한항공 측은 사고 여객기를 주기장으로 옮겨 안전 정비에 나서는 한편, 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

