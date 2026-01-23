강득구·이언주·황명선, 정청래에 “공식 사과 요구… 합당 논의 진상 공개하라”

정청래 대표가 지난 22일 꺼낸 조국혁신당과의 합당 제안 발표의 여파가 커지고 있다. 정 대표 발표에 반발한 더불어민주당 일부 최고위원은 23일 “정청래식 독단은 이제 끝나야 한다”며 “당대표 공식 사과를 요구한다”고 밝혔다.

민주당 이언주·황명선·강득구 최고위원은 이날 국회에서 공동 기자회견을 열고 “진짜 통합을 말하려면 그 방식부터 진짜 민주적이어야 한다”며 이같이 요구했다.

더불어민주당 정청래 대표. 연합뉴스

세 최고위원은 “어제 최고위원회의는 논의하는 자리가 아니라 이미 (조국혁신당) 조국 대표와 협의하고 결정된 사안을 일방적으로 통보하고 전달받는 자리였다”며 “당대표는 말로는 당원주권을 이야기하지만 당대표 맘대로 당의 운명을 결정해놓고 당원들에게 O·X만 선택하라는 것이 정청래식 당원주권정당의 모습이냐”고 되물었다. 이들은 당원들 사이에서 논란이 커지자 누군가 언론에 흘려 이번 제안을 두고 이재명 대통령과 교감이 있었던 것처럼 보도됐다”며 “이는 사실이 아니고 어제 발표는 대통령실과 사전 공유된 사안이 전혀 아니다”라고 지적했다. 그러면서 “당무는 당의 책임이고, 당이 결정해야 한다”며 “대통령을 정치적 논란의 한가운데로 끌어들이는 일은 대통령을 위하는 일도, 당을 위하는 일도 아니다”라고 했다.

황 최고위원은 “당무 관련해서 청와대나 대통령이 운운한 것처럼 오해할 발언을 해서는 안 된다”며 “1인1표제도, 합당도 이 대통령과 교감과 논의 통해서 하겠단 말이 전혀 사실이 아니고 정 대표나 주변 분이 이렇게 오해할 수 있는 발언을 하는 것은 아주 적절하지 않다”고 말했다.

이언주, 황명선, 강득구 더불어민주당 최고위원이 23일 서울 여의도 국회 소통관에서 정청래 대표의 조국혁신당과의 합당 제안과 관련해 규탄 및 사과를 촉구하는 기자회견을 마치고 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

이 최고위원도 “일반적으로 우리가 통합의 정신을 지론으로 생각하는 것하고 평소의 지론을 끌고 와서 (전날 합당 발표가) 구체적인 협의가 있던 것처럼 포장해서 얘기하는 건 (다른 일이고) 대통령이나 청와대에 대한 굉장히 위험한 시도”라며 “당원들을 오해하게 만드는 매우 부적절한 행위”라고 말했다.



정 대표에게는 공식 사과와 독선적 당 운영에 대한 재발방치 대책을 마련하고 합당 제안을 언제, 누구와, 어디까지, 어떻게 논의했는지 당원들에게 즉각 진상을 공개하라고 요구한 상태다.

세 최고위원은 조국혁신당과 합당 자체에 찬성하는지, 반대하는지는 밝히지 않았다. 강최고위원은 “저희는 합당에 찬성·반대 입장이 아니라 절차적 정당성, 방식의 민주성을 얘기한 것”이라며 “이런 과정과 제기한 문제들이 최종적으로 정리되면 거기에 찬반 입장 정리할 것”이라고 말했다. 강 최고위원은 “절차적 정당성과 과정을 투명하게 당원과 유권자에게 밝히는 게 우선”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지