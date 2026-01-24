2월 신보 앞둔 에이티즈, 월드투어 ‘인 유어 판타지’ 시작…23일 출국

보이그룹 에이티즈(ATEEZ)가 새 앨범 ‘골든 아워: 파트 4(GOLDEN HOUR: Part.4)’의 트랙리스트를 공개했다.

트랙리스트에 따르면 새 앨범의 타이틀곡은 ‘아드레날린(Adrenaline)’으로 확정됐다. 이 외에도 ‘고스트(Ghost)’, ‘나사(NASA)’, ‘온 더 로드(On The Road)’, ‘츄즈(Choose)’까지 총 5곡이 수록됐다.

그룹 에이티즈. KQ엔터테인먼트

에이티즈의 소속사 KQ엔터테인먼트는 이번 앨범을 통해 ‘골든 아워’ 시리즈의 연장선에서 그룹의 정체성과 서사를 이어갈 예정이라고 전했다. 특히 멤버 홍중과 민기가 타이틀곡을 포함한 전곡의 작사에 참여한 점도 눈길을 끈다.

아울러 지난 12일에는 공식 인스타그램과 유튜브 채널등을 통해 앨범의 트랙리스트 스포일러 영상을 공개했다. 앨범 제목과 발매 날짜가 나온 이번 영상은 물과 기름이라는 상반된 두 개의 요소를 활용한 연출로 콘셉트를 암시했다.

한편 에이티즈는 신보 발매 준비와 함께 현재 월드 투어 ‘인 유어 판타지(In Your Fantasy)’를 병행하고 있다. 이번 투어는 아시아·호주 지역을 중심으로 진행된다.

에이티즈는 23일 인천국제공항을 통해 타이베이로 출국했으며, 24일 타이베이 공연을 시작으로 31일 자카르타, 2월 22일 싱가포르, 3월 3일 멜버른과 6일 시드니, 14일 마닐라, 22일 쿠알라룸푸르, 28일 마카오 무대를 거쳐 4월 4일 방콕에서 피날레를 장식할 예정이다.

에이티즈의 새로운 앨범 ‘골든 아워: 파트 4’는 오는 2월 6일 발매를 앞두고 있다.

