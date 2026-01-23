“이불 밖은 시베리아”…아침 최저 영하 17도 ‘꽁꽁’ [내일날씨]

주말인 24일 전국이 영하권의 강추위에 꽁꽁 얼어붙을 전망이다. 중부지방을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎까지 내려가고 새벽 사이 곳곳에 눈까지 내려 빙판길 안전사고에 각별한 주의가 필요하다.

지난 20일 서울 송파구 잠실역 인근에서 시민이 출근하며 입김을 내뿜고 있다. 뉴시스

기상청은 23일 “내일(24일)은 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 맑아지겠으나, 새벽까지 곳곳에 눈이 내리는 곳이 있겠다”고 예보했다.

눈은 24일 이른 새벽 경기 남부 내륙과 강원 남부 내륙·산지에서 시작돼, 충청권과 전라권(서해안 제외), 경상 서부 내륙, 제주도까지 이어지겠다. 전라 서해안은 아침까지 눈발이 날리는 곳이 있겠다.

예상 적설량은 △광주·전남(동부 남해안 제외)·전북·제주 산지 1~5cm △울릉도·독도 2~7cm로 제법 많은 눈이 쌓이겠다. 수도권인 인천·경기 서해안과 충청권은 1~3cm, 서울과 경기 내륙은 1cm 미만의 눈이 예보됐다.

기상청 관계자는 “눈이 내리는 지역에서는 도로 살얼음(블랙아이스)이 나타나는 곳이 많겠으니 차량 운행 시 감속하고 보행자 안전에 유의해야 한다”고 당부했다.

기온은 평년보다 낮아 매우 춥겠다. 아침 최저기온은 -17~0도, 낮 최고기온은 -5~6도로 예보됐다.

특히 전국적으로 시속 55km(초속 15m) 안팎의 강한 바람이 불어 체감온도는 실제 기온보다 훨씬 낮을 것으로 보인다. 서울의 아침 최저기온은 -11도, 춘천 -14도 등 중부지방은 혹한이 예상되며, 낮에도 서울 -2도 등 영하권에 머무는 곳이 많겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 △서울 -11도 △인천 -10도 △춘천 -14도 △대전 -7도 △광주 -3도 △대구 -5도 △부산 -1도다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보이겠으나, 충청·호남·영남권 일부 지역은 대기 정체로 인해 오전 한때 ‘나쁨’ 수준을 보일 것으로 예상된다.

