KT, 정부 ‘독자 AI 모델’ 공모 불참…“자체 전략으로 승부수”

서울 종로구 KT 광화문 사옥. 뉴시스

KT가 국가대표 인공지능(AI) 발굴을 위한 정부의 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 개발 프로젝트의 추가 정예팀 선발 공모에 참여하지 않기로 했다.

KT는 23일 “추가 정예팀 선발을 위한 공모에 참여하지 않기로 했다”고 밝혔다. 이어 “그간 축적한 AI·네트워크·데이터 역량을 바탕으로 국내 AI 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 다양한 방안을 자체 전략에 따라 지속적으로 모색하겠다”고 덧붙였다.

앞서 과학기술정보통신부는 지난 15일 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 평가 결과를 발표하면서 프로젝트 참여 정예팀을 1개 추가로 선발하겠다고 밝힌 바 있다. LG AI연구원과 SK텔레콤 그리고 업스테이지가 1차 평가를 통과한 터다.

과기정통부는 이날부터 다음달 12일까지 추가 정예팀 공모를 진행한다. 기존 1차 평가와 동일하게 전문가 평가를 거쳐 1곳을 선정한다. 추가 선정된 정예팀에도 B200 768장 규모의 GPU(그래픽처리장치) 자원 지원, ‘K-AI 기업’ 명칭 등이 제공된다.

