안산시 ‘지하화 통합개발’ 기본계획 용역 착수… 시민과 함께 밑그림 그려

경기 안산시가 지하화 통합개발사업을 위한 본격적인 밑그림 그리기에 들어갔다.
안산선 지하화 통합개발사업은 초지역~고잔역~중앙역을 포함해 지상에 설치된 5.12㎞ 구간의 철로를 주변 지하로 옮기고 기존 철도 부지와 전철역 상부 등을 합쳐 71만2000㎡를 복합 개발하는 내용이다.
25일 안산시에 따르면 시는 최근 ‘안산선 지하화 통합개발사업 기본계획 수립 용역’에 착수했다.
앞서 시는 지난해 9월 경기도와의 업무협약을 교환해 기본계획 수립 과정에 참여할 수 있는 기반을 마련한 바 있다.
아울러 안산미래연구원과 협업해 안산 도심의 달라질 미래 모습을 시민과 함께 구상하는 ‘안산선 지하화 상부 광장 디자인 공모전’을 진행한다.
안산선 지하화 공식 누리집 개편에 맞춰 진행하는 시민 참여 행사로, 다음 달 20일까지 이어진다. 대한민국 국민이면 누구나 참여할 수 있다.
시 관계 부서, 안산미래연구원 연구진, 시민 참여단 등으로 구성된 평가단 심사를 거쳐 본선 출품작이 가려진다. 공식 누리집에서 전 국민 평가로 우수작을 선정할 계획이다.
이민근 시장은 “공모전은 안산선 지하화 상부 공간을 시민 중심의 열린 랜드마크 광장으로 조성하기 위한 첫걸음”이라며 “시민과 소통해 안산선 지하화 사업을 차질 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지