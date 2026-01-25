예고 없이 폭발하는 보조배터리…‘이상 징후’ 놓치면 손도 못 쓴다

# 지난해 1월28일, 부산 김해국제공항 활주로에서 이륙 준비 중이던 에어부산 항공기에서 갑자기 화재가 발생했다. 기체 꼬리 부분에서 발생한 화재로 동체 절반 가량이 불타며 결국 비행기는 전손 처리됐다. 다행히 사망자는 없었으나 27명이 부상을 입었다. 탑승객 176명 전원은 팽창식 슬라이드를 이용해 대피했다. 항공철도조사위원회는 국립과학수사연구원의 정밀분석 결과, 한 승객이 기내 선반에 보관했던 보조배터리에서 내부 합선으로 화재가 발생했을 가능성이 높다고 밝혔다. # 지난해 11월, 호주 멜버른 공항 VIP 라운지에서도 50대 남성의 주머니에서 보조 배터리가 폭발했다. 해당 남성은 손가락과 다리에 화상을 입었다. 라운지 곳곳에 배터리 산성액이 튀었고, 같은 공간에서 있던 150여명은 현장에서 대피했다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글 gemini 생성 이미지

전 세계적으로 휴대용 보조 배터리 폭발이 이어지면서 기내 반입 또는 사용을 금지하는 항공사들이 늘고 있다.

대한항공을 비롯한 한진그룹 소속 5개 항공사도 오는 26일부터 기내에서 보조배터리 사용을 전면 금지한다고 23일 밝혔다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어, 에어부산, 에어서울의 국내선 및 국제선 항공편 기내에서 보조배터리를 사용해 휴대전화, 태블릿, 노트북, 카메라 등 전자기기를 충전하는 행위가 금지된다.

지난 22일 김포국제공항 국내선 제주항공 체크인 카운터에 항공기 내 보조배터리 사용 금지를 알리는 안내문이 붙어 있다. 뉴시스

단순 소지하는 것은 가능하나, 기내 반입 규정에 따라 보조배터리 용량·개수 제한(100Wh 이하 1인 5개)을 준수해야 한다. 항공기 탑승 전 절연 테이프를 보조배터리 단자에 부착하거나 비닐백·개별 파우치에 보조배터리를 한 개씩 넣어 보관하는 등의 단락(합선) 방지 조치도 해야 한다.

또 승객 본인의 손에 닿는 곳에 직접 휴대하거나 좌석 앞 주머니 혹은 앞좌석 하단에 보관해야 한다. 보조배터리를 기내 선반에 보관하는 건 안 된다. 보조배터리를 선반에 보관할 경우 이상 징후가 나타나더라도 불이 붙기 전에는 파악하기가 어렵기 때문이다. 리튬이온 배터리는 손상, 과열, 과충전 등으로 인해 ‘열폭주’ 현상을 일으켜 예고 없이 폭발할 수 있다.

다음과 같은 증상이 나타난 보조배터리는 사용 중단 또는 폐기하는 게 바람직하다. △배터리 기기가 부풀어 올랐거나 팽창 △충전∙사용 중 심하게 과열 △이상한 냄새 발생 △균열∙틈새∙변형 등 외관 손상 △액체 새어나옴 등이 나타난 경우 내부 단선이나 결함이 발생했을 가능성이 높다.

2025년 1월 부산 김해국제공항에서 에어부산 항공기에 불이 붙은 모습. 당국에 따르면 기내 선반에 보관된 휴대용 보조배터리가 폭발해 불이 난 것으로 조사됐다. 연합뉴스

한진그룹뿐 아니라 이스타항공도 지난해 10월부터 석 달간 기내 보조배터리 사용 금지 정책을 시범 운영한 뒤 올해부터 본격 도입했다. 제주항공도 지난 22일부터 기내 보조배터리 사용을 전면 금지했다.

대한항공을 비롯한 한진그룹 소속 5개 항공사는 공식 홈페이지와 모바일 앱, 공항 체크인 카운터 안내문, 알림톡 등을 통해 고객들에게 관련 규정을 안내할 계획이다. 또한 탑승구 및 기내에서 지속적인 안내 방송을 실시해 혼선을 최소화한다는 방침이다.

대한항공 관계자는 “보조배터리 기내 사용 전면 금지는 안전한 항공기 운항을 위한 불가피한 조치인 만큼 승객들의 협조가 절실하다”며 “한진그룹 소속 항공사 모두 고객의 안전하고 편안한 여행을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

