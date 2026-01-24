김진태 강원지사, 태백365세이프타운 활성화 방안 논의

김진태 강원도지사는 23일 전국 최대 규모의 안전체험 테마파크 태백365세이프타운을 방문, 주요 시설을 점검하고 운영 활성화 방안 등을 모색했다고 밝혔다.

김진태 강원지사가 23일 테마파크 태백365세이프타운을 방문해 주요 시설을 점검하고 있다. 강원도 제공

태백365세이프타운은 석탄산업 합리화 정책에 따라 폐광지역 대체산업 육성의 일환으로 조성된 시설로 2012년 개관해 현재 태백시에서 운영하고 있다.

주요 시설로는 산불, 설해, 지진, 풍수해, 대테러 4D 체험관과 생활안전, 교통안전, 노래방, 항공기 탈출 등 일반체험관이다. 이외에도 소방안전체험관, 스카이번지 등 챌린지 월드, 365케이블카 키즈랜드 등 다양한 체험형 콘텐츠를 갖추고 있다.

그러나 시설 규모 면에 비해 방문객은 2023년 10만 명, 2024년 9만 8천 명, 2025년 9만 7천 명으로 소폭 감소하는 추세를 보이고 있어 도는 체류형 콘텐츠 확충을 중심으로 운영활성화를 본격 추진하고 있다.

이에 도는 태백 365세이프타운과 협업해 ‘대한민국 청소년 안전캠프’를 지난 4년간 지속 추진해 왔다. 2024년부터는 가족 캠프로 전환해 가족 체험형 프로그램과 지역 연계를 강화하며 성공적으로 안착시켜 나가고 있다.

특히 지난해에는 1000명을 모집하는 가족 안전캠프가 모집 시작 3일 만에 조기 마감되는 등 높은 관심을 받은 바 있다.

도는 보다 안정적인 수요 기반을 마련하기 위해 재난 사고 대응이 특정 직무 종사자에 국한되지 않고 모든 공무원의 기본 역량으로 요구되는 만큼, 올해 하반기부터 도청 공무원을 대상으로 체험 중심의 안전교육을 실시할 계획이다.

특히 가족 참여형 1박2일 체류형 프로그램으로 운영해 교육의 효과를 가정과 직장, 지역사회로 이어지는 생활속 안전문화 확산을 도모하는 한편, 체류형 관광 확대와 지역경제 활성화에도 기여할 수 있도록 추진할 방침이다.

김진태 지사는 “재난 상황부터 일상 안전까지 몸으로 배우는 전국 최대 규모의 안전체험 테마파크”라며 “단순한 체험을 넘어, 교육, 관광, 지역경제가 함께 살아나는 안전체험 명소로 키워가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지