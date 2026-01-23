캄보디아 조직원 73명 역대 최대 송환 작전… 반바지 차림으로 공항 내려

캄보디아에서 우리 국민을 상대로 사기 행각을 벌인 피의자 73명이 23일 전세기를 타고 인천국제공항을 통해 강제송환 됐다. 해외에서 범죄자들이 집단 송환된 사례로는 최대 규모다. 질서 유지를 위해 경찰, 승무원 등 200명에 가까운 인력이 전세기에 투입되는 등 대규모 작전이 펼쳐졌다.

정부 초국가범죄 특별범죄 태스크포스(TF)에 따르면 이들을 태운 전세기는 이날 새벽 4시15분(한국시간) 캄보디아에서 출발해 오전 9시35분쯤 인천국제공항에 착륙했다. 73명의 피의자들은 이미 체포영장이 발부된 상태로 전세기에 타자마자 긴급 체포됐다. 국적법상 국적기 내부도 대한민국 영토로 인정돼 곧바로 체포영장이 집행된 것이다.

23일 초국가범죄 특별대응 TF가 캄보디아를 거점으로 우리 국민 869명 대상 약 486억 원을 편취한 한국 국적 피의자 73명(남 65명, 여 8명)을 강제 송환하고 있다. 경찰청 제공.

이들은 수갑이 채워진 채 마스크를 쓰고 고개를 숙인 모습으로 전세기에서 내렸다. 이번 국적기 호송 작전에만 199명의 경찰과 의료인력, 승무원 등이 투입됐다.

캄보디아 날씨가 더운 관계로 이들 대부분이 반팔, 반바지 차임이었다. 각 피의자들은 각 관할 경찰관서로 압송돼 조사를 받을 예정이다. 부산청 반부패경제범죄수사대에 49명, 충남청 형사기동대 17명, 서울청 형사기동대·금융범죄수사대 각 1명, 인천청 사이버범죄수사대 1명, 울산청 반부패범죄수사대 2명, 경남 창원중부경찰서 1명, 서울 서초경찰서 1명 등이다.

이들은 우리 국민 879명을 대상으로 486억원을 편취한 혐의를 받는다. 특히 울산청으로 압송된 로맨스스캠 부부사기단은 데이팅 앱에서 딥페이크 기술을 악용해 104명에 120억원 상당의 금품을 가로챈 혐의를 받는다. 이들은 캄보디아 정부 관계자에 뒷돈을 내고 풀려나거나 성형수술을 통해 위장하는 방식으로 국내 수사망을 피해왔다. 검거된 이후에도 송환을 원치 않아 지난해 10월 송환 명단에서 제외되기도 했다.

미성년자를 대상으로 성범죄를 저지른 뒤 캄보디아로 도주해 스캠범죄에 가담한 도피사범, 투자 전문가를 사칭해 사회 초년생과 은퇴자를 상대로 194억원을 편취한 사기 조직의 총책, 스캠단지에 감금된 피해자를 인질로 삼아 국내 가족을 협박하고 금품을 가로챈 범죄조직원 등도 함께 송환됐다.

TF 소속인 이재영 경찰청 국제치안협력관 직무대행은 이날 브리핑에서 “경찰청, 외교부, 법무부, 국가정보원 등이 참여하고 있는 초국가범죄 특별본부 주도로 이뤄진 협업의 결과”라며 “코리아전담반은 지난해 11월 출범 이후 1월 초까지 총 7건, 135명의 범죄조직원 현장 검거와 재외국민 피해자 1명을 구출하는 성과를 거뒀다”고 말했다. 경찰은 캄보디아 인근 국가로 범죄조직원들이 이동하는 풍선효과를 막기 위해 다음달 5∼6일 초국경 합동작전도 계획하고 있다고 밝혔다.

