코스피 5000에도 ‘나락’ 개탄에…李 대통령 “세상의 이치”

이재명 대통령이 코스피 지수 5000 돌파라는 유례없는 호황에서도 소외감을 느끼는 개인 투자자들의 목소리에 “세상의 이치가 그런 것”이라는 견해를 밝혔다.
이 대통령은 23일 울산전시컨벤션센터에서 열린 ‘울산의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 모두발언에서 주가지수가 5000포인트를 돌파해 기뻐하는 반응이 나오는 가운데서도 ‘나는 왜 떨어지기만 하느냐’는 등의 기분을 느끼는 이들이 있다며 이같이 말했다.
이 대통령은 “대한민국 기업이 제대로 된 평가를 받으면 국민 모두의 재산이 늘어나는 것”이라며 주가 상승의 공익적 가치를 강조했다. 특히 “국민연금이 보유한 국내 주식 가치가 약 250조원 가량 늘어나면서, 연금 고갈을 우려하던 목소리가 사라졌다”며 지수 상승이 국가 복지 체계에 미친 긍정적 영향력을 부각했다. 이 대통령은 “여기 계신 분들 대부분은 이제 연금 고갈 걱정을 안 해도 될 상황”이라고도 덧붙여 좌중의 박수를 이끌어냈다.
앞서 이 대통령은 대선 후보 시절인 지난해 5월 코스피 5000 시대를 자신하며 ETF 상품에 총 1억원을 투자하겠다고 공언한 바 있다. 연합인포맥스 분석에 따르면 이 대통령이 매수한 ‘KODEX 200’의 잠정 수익률은 사상 처음 코스피 지수가 5000을 달성한 지난 22일까지 104.12%에 달하며, ‘KODEX 코스닥150’도 34.74% 상승했다.
이 대통령의 평가 이익은 단순 계산으로도 2700만원을 상회하며, 104.33%의 수익률을 기록한 ‘TIGER 200’ 성과까지 합산하면 전체 평가 이익은 3100만원을 훌쩍 넘길 것으로 추산된다.
