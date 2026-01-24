BPA, 부산항 북항 재개발에 ‘공공 주도 전략’ 본격 추진

부산항만공사(BPA)가 1단계 부지 조성 이후, 부동산 경기 장기 침체로 랜드마크 부지 민간투자 유치가 연달이 유찰되는 등 난항을 겪어온 부산항 북항 재개발사업에 대한 강한 의지를 표명했다.

BPA는 이 같은 상황을 타개하고, 2026년 속도감 있는 사업추진으로 북항 재개발사업에 활력을 불어넣을 계획이라고 24일 밝혔다.

재개발사업이 한창 진행 중인 부산항 북항 재개발 현장 전경. 부산항만공사 제공

항만재개발법에 의해 추진되는 부산항 북항 재개발사업은 현행법상 조성 토지와 항만시설 외 상업·문화시설 등을 임대·분양할 수 있는 근거가 없어 민간투자 유치 방식에 의존할 수밖에 없는 상황이다.

BPA는 법 개정을 통해 재개발부지 위에 건축물 등 상부시설까지 개발하고, 임대·분양할 수 있는 근거를 마련할 수 있도록 해양수산부와 지속적으로 협의하고 있다. 최근 해수부를 비롯한 국민의힘 곽규택(부산 서·동구)·조경태 의원(부산 사하을)이 잇따라 관련 법 개정안을 발의하면서 급물살을 탈 것으로 기대된다.

BPA는 공공이 주도하는 개발 방식에 대한 검토에 착수하며, 현재 추진 중인 글로벌 부동산컨설팅 전문회사와의 용역에 문화관광 콘텐츠 시설(호텔·아레나·공연장 등) 도입 등 공공개발 방안에 대한 과업을 추가했다.

다음 달까지 공공참여 사업모델을 도출하고, 연내 도입시설과 사업모델을 실현할 수 있는 사업성 확보 방안과 구체적인 추진 방안까지 마련할 계획이다. 특히 이번 법 개정을 계기로 주거용도 위주의 개발이라는 비판에서 벗어나 원도심과 조화롭고 누구나 머무르고 싶어 하는 공간으로 조성해나갈 방침이다.

송상근 BPA 사장은 “항만재개발법 개정을 계기로 북항 재개발에 활력을 불어넣는 한 해가 될 수 있도록 해수부·부산시 긴밀히 협력할 것”이라며 “시민들이 공감할 수 있는 완성도 높은 북항 재개발이 될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

