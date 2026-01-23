검색

4분기 가축 사육, 닭은 늘고 소·돼지·오리는 줄어

세종=권구성 기자 ks@segye.com

지난해 4분기 국내 사육 가축 중 닭은 증가한 반면 소와 돼지, 오리는 감소한 것으로 나타났다. 

 

국가데이터처가 23일 발표한 ‘2025년 4분기 가축동향조사’에 따르면, 지난달 1일 기준 한·육우 사육 규모는 333만4000마리로, 1년 전 같은 시점보다 17만3000마리(-4.9%) 줄었다. 이는 가임 암소 수가 지속적으로 감소한 데 따른 것이다.

 

경기도 안성시 한 양계장에서 닭이 물을 먹고 있다. 연합뉴스

젖소 역시 37만5000마리로 7000마리(-1.9%) 감소했다.

 

돼지는 5만4000마리(-0.5%) 줄어든 총 1천79만2000마리였다. 어미돼지(모돈) 수 감소 영향이 컸다.

 

오리는 692만2000마리로 23만6000마리(-3.3%) 줄었다. 이는 육용새끼오리 입식 마릿수가 감소한 영향이다.

 

반면 닭 사육 마릿수는 증가했다. 알을 낳는 산란계는 8269만2000마리로 368만9000마리(4.7%) 증가했고, 고기용 닭인 육용계는 9365만7000마리로 468만2000마리(5.3%) 늘었다.


세종=권구성 기자 ks@segye.com 기자페이지 바로가기

