캄보디아 범죄단체 가담한 강제 송환자 49명 부산으로 압송

캄보디아 범죄단체 시하누크빌 조직의 범행에 가담했다가 체포돼 국내로 강제 송환된 73명 중 49명이 부산에서 조사받을 예정이다.

부산경찰청 반부패경제범죄수사대는 23일 오전 인천공항에 도착한 강제 송환자 73명 가운데 49명을 부산으로 압송할 예정이라고 밝혔다.

부산경찰이 23일 오전 인천공항을 통해 강제 송환된 캄보디아 범죄단체 가담자 73명 중 49명을 부산으로 압송하고 있다. 부산경찰청 제공

부산 압송자 49명은 캄보디아 관공서 공무원을 사칭해 ‘감사에 필요하니 특정 업체로부터 물품을 대리 구매해 달라’고 속이는 방법으로 현금을 받아 챙긴 ‘노쇼사기’ 범행 가담자들이다. 이들은 이 같은 수법으로 총 194명으로부터 69억원을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.

부산경찰청은 수사부장을 팀장으로 하는 ‘수사전담팀(TF)’을 구성해 캄보디아 범죄단체 강제 송환에 대비하면서 검찰·법원 등 유관기관과 협력체계를 구축해 이들을 압송한다고 설명했다. 이날 부산으로 압송된 49명을 부산지역 6개 경찰서에 분산 배정해 수사를 진행 한 뒤, 검찰에 송치할 예정이다.

경찰 관계자는 “이들은 전원 체포영장이 발부됐고, 압송 즉시 수사기관에 인계돼 철저한 수사를 통해 사법처리할 예정”이라고 말했다.

한편 이들에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 25일 오후 2시 부산지법에서 열릴 예정이다. 구속영장 발부 여부는 당일 늦은 오후 나올 것으로 전망된다.

