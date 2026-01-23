그린란드 합병 대신 ‘영구적·전면적 접근권’ 추진하는 트럼프, ‘체면치레’ 위한 출구전략?

도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크령 그린란드에 대한 “전면적 접근권”을 확보하기 위해 유럽과 협상을 진행 중이라고 밝혔다. 국내외이 극렬한 반발로 그린란드 합병 시도에서 한발 물러선 트럼프 대통령이 ‘체면’을 지키기 위해 접근권이라는 개념을 내세운 것 아니냐는 관측이 나온다

22일(현지시간) 미국 CNN 방송 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 세계경제포럼(WEF)이 열린 스위스 다보스에서 폭스비즈니스와 가진 인터뷰에서 이같은 사실을 공개했다. 그는 “세부 사항은 지금 협상되고 있지만, 본질적으로는 (그린란드에 대한) 전면적 접근”이라며 “그것에는 끝이 없고, 시간 제한도 없다”고 밝혔다. 이어 “우리는 99년이니 10년이니 하는 그런 계약을 하는 게 아니다”라며 “국가는 더 길게 가기 때문”이라고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 미국이 그린란드에 ‘영구적·전면적 접근권’을 얻는 데에 어떤 대가를 지불하느냐는 질문에 “아무것도 지불할 필요가 없을 것”이라고 답했다. 그러면서 “우리가 원하는 모든 군사적 접근권을 갖게 될 것”이라며 “그린란드에 우리가 필요로 하는 것을 둘 수 있게 될 것”이라고 말했다. 특히, 이번 접근권 획득이 자신의 ‘골든돔’ 구상과 깊게 연관돼 있다고 강조했다. 그는 “우리는 국가 안보와 국제 안보에 대해 말하고 있다”며 “그래서 우리는 골든돔을 건설하고 있다는 사실 외에는 어떤 것도 지불할 필요가 없게 될 것”이라고 강조했다. 미국이 차세대 방공망인 골든돔 관련 시설을 비롯한 군사 시설들을 그린란드에 자유롭게 배치하기 위한 목적으로 이번 협상이 진행 중이라는 것이다. 트럼프 대통령은 그린란드 관련 유럽과의 협상이 “아주 잘 검토되고 있다”며 “우리가 이걸 발표한 뒤에 주식시장이 상당히 크게 오르는 것을 봤다”고 전했다.

그는 하루전 WEF 특별연설에서 “그린란드를 다시 획득하는 문제를 논의하기 위해 즉각적인 협상을 하고있다”면서도 “무력을 사용하지 않을 것”이라고 국제적 우려를 불식시켰다. 이어 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 “마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과의 매우 생산적인 회담을 바탕으로, 그린란드와 사실상 북극 지역 전체에 관한 미래 합의의 틀(framework)을 만들었다”고 소개했다. 이날 영구적·전면적 접근권 협상 관련 발언까지 나오며 트럼프 대통령이 국제적으로 큰 파장을 부른 그린란드 소유권 확보 시도에서 선회하려는 것 아니냐는 관측까지 나온다.

그린란드에 대한 접근권 추진이 그린란드 문제에 대한 트럼프 대통령의 정치적 ‘출구전략’이라는 분석도 나온다. 그린란드 합병이 유럽을 비롯한 동맹국의 강력한 저항에 부딪치고, 국내에서도 무리한 추진이라는 비판이 나오자 한발 물러서며 ‘접근권 추진’을 명분으로 내세웠다는 것이다. 이미 미국은 80여년 전 덴마크와 체결한 방위협정으로 그린란드에서 광범위한 군사 활동이 가능한 ‘접근권한’을 갖고 있다. 트럼프 행정부가 덴마크로부터 그린란드에 대한 접근권을 획득하더라도 미국이 추가적으로 얻는 권한이 많지 않은 셈이다. 기존 조항의 경우 2004년 개정한 협정 내용에 따라 덴마크·그린란드와 협의를 명시해두었지만 전문가들은 이 같은 조항도 미국의 행동에 걸림돌이 되지 않는 수준이라고 지적해왔다. 덴마크의 국방 전문가 페터 에른스트베드 라스무센은 “형식에 불과한 조항”이라며 “미국이 원한다면 기지나, 비행장, 항구를 건설하겠다고 통보만 하면 된다”고 설명했다.

