경찰, 동작서 압수수색… 김병기 수사무마 청탁 의혹 강제 수사

경찰이 무소속 김병기 의원의 수사 무마 청탁 의혹을 두고 서울 동작경찰서 강제수사에 착수했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 23일 오전 9시50분부터 김 의원의 수사무마 청탁 관련 수사를 위해 동작경찰서 압수수색을 하고 있다고 밝혔다.

서울 동작경찰서에 수사무마를 청탁했다는 의혹을 받고 있는 김병기 무소속 의원. 뉴시스

동작서는 김 의원 배우자인 이예다씨가 동작구의회 부의장의 법인카드를 유용했다는 혐의 사건 수사를 무마했다는 의혹을 받는다. 당시 이씨는 2022년 서울 영등포구, 동작구 일대 식당에서 조진희 전 부의장의 법인카드로 159만원 이상을 유용했다는 혐의를 받았다.

동작서는 2024년 4월 이씨와 조 전 부의장에 대해 내사에 착수했지만, 같은 해 8월 무혐의로 사건을 종결했다. 이후 서울청이 3차례 보완수사 지시를 내렸음에도 결국 무혐의로 내사를 종결했다.

이 과정에서 김 의원은 국민의힘 경찰 고위간부 출신 의원을 통해 동작경찰서장에게 수사를 무마해달라고 청탁했다는 의혹을 받고 있다. 동작서는 또 김 의원이 동작구의원으로부터 공천헌금을 받았다는 취지의 탄원서가 김 의원 전 보좌진으로부터 제출됐는데도 서울청에 보고하지 않았다는 의혹도 받는다.

김병기 의원의 배우자 이예다씨가 22일 서울경찰청 공공범죄수사대에서 법인카드 유용 의혹과 관련 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

동작서는 지난 9월 김 의원 차남의 숭실대 입학 및 취업청탁 의혹 관련 사건을 수사하기 위해 김 의원의 전 보좌관을 참고인 신분으로 불러 조사한 바 있다. 이때 그에게 ‘김 의원 측 요구로 수천만원 정치자금을 건넸다가 돌려받았다’는 동작구 전 구의원들의 주장이 담긴 탄원서와 관련 진술서를 제출받은 것으로 알려졌다. 하지만 이를 두고 사건을 수사팀에 배당조차 하지 않았고, 두 달 넘게 조사를 진행하지 않았다. 사건은 2일 온라인 고발장 접수 후에야 서울청 공공범죄수사대로 배당됐다.

경찰은 이에 대해 지난 13일 당시 동작서 수사과장을 참고인 조사했고, 15일 관련 의혹을 수사하던 전 동작서 팀장을 직권남용권리행사방해, 청탁금지법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다.

