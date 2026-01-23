이혜훈 "과오 뼈저리게 반성…국민 눈높이로 엄중히 검증 받을 것"

이혜훈 기획예산처 장관 후보자는 인사청문회에 출석해 그간의 각종 논란과 관련해 "비판은 겸허히 수용하고 뼈저리게 반성하겠다"며 "국민 눈높이에서 엄중한 검증을 받겠다"고 밝혔다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 발언하고 있다. 뉴시스

이혜훈 후보자는 23일 국회 재정경제기획위원회 인사청문회 모두발언을 통해 "국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 책임을 통감하고 진심으로 사과드린다"며 이 같이 말했다.

이어 "성과에 매몰된 외눈박이로 살아오면서 함께 했던 소중한 동료들에게 상처를 드린 점을 뼈저리게 반성한다"며 "내란에 동조했다는 비판을 피하기 어려운 잘못된 판단의 자리에 서 있었음을 다시 한번 사과드린다"고 했다.

이 후보자는 진영정치를 너머 통합의 길에 동참하겠다고 강조했다.

그는 "거대 여당으로서 세 불리기 자체가 필요하지 않은 상황에서 나온 통합의 발걸음은 협치의 제도화를 향한 대통령님의 진정성으로 읽혔다"고 설명했다.

그러면서 "진영정치에 발목 잡혀 한 걸음도 나아가지 못하는 지금의 대한민국에서 새로운 길을 여는 일에 돌을 맞더라도 동참하겠다는 심정으로 이 자리에 섰다"며 "국정은 진영의 것이 아니라 오직 국민의 것이어야 한다"고 강조했다.

정책 철학과 관련해서는 최저임금법과 이자제한법 개정안 발의 등을 언급하며 "보수 진영에 속해 있을 때도 꾸준히 경제민주화의 목소리를 내왔다"며 "시장만능주의가 아니라 진영을 넘어 국익과 국민을 위한 실용에 방점을 둬왔다"고 설명했다.

임이자 국회 재정경제기획위원장이 23일 서울 여의도 국회 재경위 전체회의에서 열린 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 인사청문회에서 의사봉을 두드리고 있다. 뉴시스

또한 적극적인 재정의 역할을 강조하는 기조를 분명히 했다.

이 후보자는 현재 경제 상황에 대해 "잠재성장률을 반등시키고 양극화와 K자형 회복을 완화하기 위해 재정의 적극적 역할이 필요하다"며 "중복은 걷어내고 누수는 막아내는 일에 성과를 낼 준비가 돼 있다"고 역설했다.

그는 특히 "유사·중복 사업을 정비하고 의무·경직성 지출을 재구조화하는 고강도 재정 혁신을 통해 재원을 마련해 인공지능과 첨단 전략산업 등 국가의 생존이 걸린 핵심 분야에 집중 투입하겠다"고 밝혔다.

기획예산처 장관으로서의 핵심 과제로는 ▲미래 세대를 위한 중장기 국가발전 전략 수립 ▲성장과 복지의 동시 달성을 통한 지속가능한 성장 기반 구축 ▲재정을 성장의 마중물로 활용하면서도 재정 지속가능성 확보 ▲국민 참여와 투명성을 강화한 ‘열린 재정’ 실현 등 네 가지를 제시했다.

끝으로 그는 "국민 눈높이에서 엄중히 검증 받겠다"며 "저에게 국가를 위해 일할 마지막 기회가 주어진다면, 그 비판을 국민께서 체감할 수 있는 성과로 돌려드리겠다"고 덧붙였다.

