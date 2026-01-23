정기선∙빌 게이츠, 다보스 회동…SMR 협력 논의

정기선 HD현대 회장이 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼 2026 연차총회에서 빌 게이츠 테라파워 창립자와 만나 소형모듈원자로(SMR) 상업화 진행 상황을 논의했다.

정기선 HD현대 회장(오른쪽)이 22일(현지 시간) 스위스 다보스포럼에서 빌 게이츠 테라파워 창립자와 만나 기념 촬영을 하고 있다. HD현대 제공

23일 업계에 따르면 정 회장은 22일(현지시간) 스위스 다보스에서 게이츠 회장과 회동하고 SMR을 중심으로 한 에너지 산업의 중장기 방향에 대해 의견을 교환했다. 지난해 8월 서울에서 만난 이후 5개월 만이다. 양측은 SMR 공급망 확대와 상업화를 위한 기술·제조 협력의 진행 상황을 점검했다고 HD현대는 설명했다.

게이츠 회장이 설립한 테라파워는 지난해 12월 미국 원자력규제위원회(NRC)의 주요 안전성 평가를 통과하며 상업화 단계 진입에 속도를 내고 있다. 이달에는 메타와 대규모 원자력 발전 계약을 체결했다.

HD현대는 2022년 테라파워에 3000만 달러를 투자하며 SMR 분야에서 협력해왔다. ‘설계는 미국, 제조는 한국’ 협업 체계를 구축한 것이다. HD현대중공업은 2024년 12월 테라파워로부터 나트륨 원자로에 탑재되는 원통형 원자로 용기 제작 프로젝트를 수주했다.

또 지난해 3월에는 테라파워와 ‘나트륨 원자로 상업화를 위한 제조 공급망 확장 관련 협약’을 체결하며 SMR 핵심 기자재 제조와 공급망 구축을 공동 추진하고 있다.

정 회장은 “SMR은 차세대 에너지 산업의 핵심 축이 될 기술”이라며 “글로벌 파트너들과 협력을 통해 상업화 경쟁력을 높여가겠다”고 말했다.

