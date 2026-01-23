“수도권 쓰레기 직매립 금지 걱정 없다”… 동작구, 선제적 대응 눈길

서울 동작구가 수도권매립지 생활폐기물 직매립 금지 시행에 대비해 민간 전문 처리시설과 사전 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 직매립 금지는 2021년 개정된 폐기물관리법에 따라, 종량제 봉투에 담긴 생활폐기물을 선별·소각 없이 바로 매립지로 보내는 것을 금지하는 제도다.

박일하 동작구청장이 지난 2025년 3월 가정용 음식물 감량기 구매비를 지원받은 가정을 방문해 주민 의견을 듣고 있다. 동작구 제공

동작구에 따르면 구는 지난해 9월 민간 처리시설과 생활폐기물 4700톤(t) 처리 계약을 체결한 뒤 강남자원회수시설, 수도권매립지, 민간 처리시설에 분산 처리했다.

구 관계자는 “직매립 금지 시행으로 서울 자치구 전반에 처리 부담이 가중되고 있다”며 “동작구는 사전에 민간 업체와 계약을 체결해 초기 혼란을 사전에 예방했다”고 설명했다.

구는 올해부터 처리 물량을 1만t으로 확대했다. 하반기에는 3700t을 추가로 계약할 계획이다.

생활폐기물을 감량하는 사업도 추진 중이다. 가정용 음식물 감량기 지원과 커피박 사료·비료화, 폐비닐 전용 배출제, 재활용 정거장 운영, 주민수거보상제 등이 포함된다.

박일하 구청장은 “제도 시행에 앞서 선제적으로 대비한 덕분에 관내 생활폐기물 처리 시스템을 안정적으로 운영할 수 있었다”며 “앞으로도 폐기물 처리 대비를 철저히 하고 온실가스 배출 감축을 위한 자원순환 정책을 지속 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지