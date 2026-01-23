한화솔루션, KAIST와 10년 협력 결실맺었다… 특허 34건 출원

한화솔루션이 KAIST와 손잡고 첨단 기술 개발과 인재 교류를 목표로 진행한 미래기술연구 프로젝트가 성공적으로 끝이났다. 한화솔루션-KAIST 미래기술연구소는 국내 석유화학 업계 최초로 산학 공동으로 설립한 기관이다. 2016년부터 2025년까지 10년 간의 연구를 진행했다. 2025년 12월 31일 운영을 종료했다.

한화솔루션-KAIST 미래기술연구소 최종 연구결과발표회 왼쪽부터 이상엽 부총장, 김정대 연구소장(한화솔루션 제공)

한화솔루션-KAIST 미래기술연구소는 1단계(2016 ~ 2020)에서 주요 원천 기술 확보와 연구 기반 강화를 목표, 2단계(2021 ~ 2025)에서 연구 성과의 심화와 새로운 인재 양성을 중심으로 운영됐다.

연구소는 △차세대 석유화학 소재 기술 △에너지 절감형 화학 공정 기술 △ 이산화탄소 포집 및 수소 발생 반응용 촉매 연구 △바이오 기반 원료 제조 등 미래 기술의 주요 분야에서 연구를 진행했다. 총 34건의 특허 출원을 완료하며 원천 기술을 확보했다.

각 프로젝트는 한화솔루션의 내부 개발 과제를 통해 보다 심화됐다. 한화솔루션의 기술 포트폴리오를 고도화하는 데 기여했다. 운영 과정에서 채용도 진행했다. 우수 연구인력을 선발, 산업계와 학계 간의 인재 네트워크를 강화하는 성과를 거뒀다.

이상엽 KAIST 연구부총장 겸 미래기술연구소장은 “이번 협력은 단기적인 연구 성과를 넘어 장기적 관점에서 산업과 학계가 함께 미래 기술을 고민한 의미있는 산학협력이었다”며, “KAIST는 앞으로도 산업계와 협력해 국가 경쟁력 제고를 위한 연구와 인재양성에 기여하겠다”고 말했다.

김정대 한화솔루션 연구소장은 “KAIST와의 전략적 협력 사례를 바탕으로, 국내외 대학·연구기관과의 개방형 연구 네트워크를 확대해 나갈 계획”이라며 “산학 공동 연구와 인재 양성을 통해 미래 핵심 분야의 원천 기술을 선제적으로 확보하여, 한국 석유화학산업의 지속가능한 성장기반을 마련할 것”이라고 밝혔다.

